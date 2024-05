Võrkpallikoondise pesamuna: esimest korda näen sellist professionaalsust

Esmakordselt Kuldliigas mängiv naiste võrkpallikoondis mängib reede õhtul tugeva Belgia vastu. Uue peatreeneriga koondis on noorenenud ja kevadine ettevalmistus on mullusega võrreldes olnud lühem.

Tiitlikaitsjale Ukrainale ja Sloveeniale koduplatsil alla jäänud noorenduskuuri läbiv Eesti võrkpallinaiskond peab Kuldliigas tugevama vastupanu osutamiseks näitama kiiremat mängu.

"Selleks on vaja täpsust," ütles sidemängija Melissa Varlõgina ERR-ile. "Kõik hakkab esimesest puutest, vastuvõtust, tõstest. Hetkel on meil vastuvõtt ja esimese tõste täpsus varieerunud ja samamoodi ei ole meil olnud tõste kõige stabiilsem ja kuna ründajad ei ole ka oma parimas vormis, siis igalt poolt jääb natukene vajaka. Me peame väga palju vaeva nägema veel oma puute täpsusega."

Stabiilset koostööd pole veel leitud, sest lisaks muutunud koosseisule on olnud kevadine ettevalmistus mullusest lühem ja mitmeid mängijaid on kimbutanud pisivigastused.

Bulgaaria meistriliigas hõbeda saanud Varlõgina näeb vaeva, et vatti saanud kannad ja põlved ei valutaks. "Me olemegi väga vähe veel koos olnud ja iga trenn on üks mängija või teine mängija tagasi hoidnud. Raske on leida sellist ühist rütmi, kui ei ole pidevalt iga trenn kõik 18 mängijat terved," ütles teist hooaega A-koondisse pääsenud Varlõgina.

Eesti liiga taustaga noortele tekitab parajat stressi uuel tasemel kiire mänguanalüüsi seedimine ja rakendamine. Koondise pesamuna on 17-aastane temporündaja Mirjam Karoliine Kask.

"Esimest korda näen sellist distsipliini ja professionaalsust. Samuti kasutatakse siin teistsuguseid, inglise keelest tulnud väljendeid, mida meil Eesti liigas ei kasutata. Kõige sellega pidin siin harjuma," ütles esmakordselt rahvuskoondisega kaks korda päevas harjutav Kask, kes loeb oma trumbiks mitmekülgsust.

Emotsionaalne sidemängija Karolina Kibbermann loodab, et välismängud tõstavad kambavaimu. Eelarve on tänavu kitsam ja koduse laagri ajal ei viibi kõik mängijad ühiselt hotellis. "Ma loodan, et seal see kambavaim lööb jälle niimoodi rõkkama nagu ta oli eelmine suvi. See on praegu raske olnud, et kõigil on koolid, tööd ja see rütm on olnud teistsugune," sõnas sidemängija.

Laupäevane mäng Horvaatiaga on nähtav kanalil ETV2 ning ERR-i spordiportaalis, otseülekanne algab kell 21.20. ETV2 lülitub mängule kell 22.00.