Naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga eel kahel korral Lätiga

Laupäeval algab Riia 49. koolis toimuv kohtumine kell 18 ja pühapäeval kell 12. Mängudest näeb otsepilti volley.ee YouTube'i kanali vahendusel.

Naiskond on juba pidanud kaks kontrollmängu, kui Leedu vastu saadi kirja võit ja kaotus. Sellest aastast koondise ohjad üle võtnud peatreener Pekka Seppäneni sõnul näitasid kaks esimest kontrollkohtumist, et naiskond liigub õiges suunas.

"Sain mängijate kohta palju infot ja naiskond suutis ka mänguolukorras päris hästi minu nõudmistega kohaneda ja kiiremat võrkpalli viljeleda. Kaitses tegutseti samuti üsna hästi, enim parandamisruumi on vastuvõtul ja blokis. Nüüd tahame kiiremat mängu mängides ka täpsust parandada ja teha järgmisi samme. Töö jätkub ja püüame Lätis juba veidi paremini tegutseda," rääkis peatreener.

Kohtumistes Lätiga tahab Seppänen taas anda kõigile võimaluse end tõestada. "Võitlus oma koha nimel naiskonnas ja põhikoosseisu koha nimel käib. Tahan näha kõiki ja anda neile mänguolukorra kogemusi," lisas ta.

Eesti naiskonna kontrollmängud:

23. mai kell 18.00 Läti – Eesti, Riia

24. mai kell 12.00 Läti – Eesti, Riia

Euroopa liiga mängud:

6. juuni Rootsi – Eesti, Bakuu, Azerbaidžaan

7. juuni Azerbaidžaan – Eesti, Bakuu, Azerbaidžaan

12. juuni Ungari – Eesti, Keckemet, Ungari

13. juuni Horvaatia – Eesti, Keckemet, Ungari

19. juuni Eesti – Läti, Tallinn, Kalevi SH

21. juuni Eesti – Kreeka, Tallinn, Kalevi SH

Eesti koondise koosseis mängudeks Lätiga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Nora Lember, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Salme Adeele Hollas.

Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Kertu Stamm.

Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener Pekka Seppänen, abitreener ja ÜKE-treener Timo Leikas, abitreenerid Marko Mett ja Margit Keerutaja-Must, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.