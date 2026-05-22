X!

Naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga eel kahel korral Lätiga

Võrkpalli Eesti koondis
Võrkpalli naiste kontrollmäng Eesti - Läti
Võrkpalli naiste kontrollmäng Eesti - Läti Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti naiste võrkpallikoondis peab sel nädalavahetusel kaks viimast kontrollkohtumist enne Euroopa liiga alagrupiturniiri, kui Lätis kohtutakse kahel korral sealse koondisega.

Laupäeval algab Riia 49. koolis toimuv kohtumine kell 18 ja pühapäeval kell 12. Mängudest näeb otsepilti volley.ee YouTube'i kanali vahendusel.

Naiskond on juba pidanud kaks kontrollmängu, kui Leedu vastu saadi kirja võit ja kaotus. Sellest aastast koondise ohjad üle võtnud peatreener Pekka Seppäneni sõnul näitasid kaks esimest kontrollkohtumist, et naiskond liigub õiges suunas.

"Sain mängijate kohta palju infot ja naiskond suutis ka mänguolukorras päris hästi minu nõudmistega kohaneda ja kiiremat võrkpalli viljeleda. Kaitses tegutseti samuti üsna hästi, enim parandamisruumi on vastuvõtul ja blokis. Nüüd tahame kiiremat mängu mängides ka täpsust parandada ja teha järgmisi samme. Töö jätkub ja püüame Lätis juba veidi paremini tegutseda," rääkis peatreener.

Kohtumistes Lätiga tahab Seppänen taas anda kõigile võimaluse end tõestada. "Võitlus oma koha nimel naiskonnas ja põhikoosseisu koha nimel käib. Tahan näha kõiki ja anda neile mänguolukorra kogemusi," lisas ta.

Eesti naiskonna kontrollmängud:

23. mai kell 18.00 Läti – Eesti, Riia
24. mai kell 12.00 Läti – Eesti, Riia

Euroopa liiga mängud:

6. juuni Rootsi – Eesti, Bakuu, Azerbaidžaan
7. juuni Azerbaidžaan – Eesti, Bakuu, Azerbaidžaan

12. juuni Ungari – Eesti, Keckemet, Ungari
13. juuni Horvaatia – Eesti, Keckemet, Ungari

19. juuni Eesti – Läti, Tallinn, Kalevi SH
21. juuni Eesti – Kreeka, Tallinn, Kalevi SH

Eesti koondise koosseis mängudeks Lätiga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner
Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares
Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Nora Lember, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Salme Adeele Hollas.
Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Kertu Stamm.
Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener Pekka Seppänen, abitreener ja ÜKE-treener Timo Leikas, abitreenerid Marko Mett ja Margit Keerutaja-Must, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

12:45

Naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga eel kahel korral Lätiga

09:58

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil 24 parema sekka, mehed põhiturniirile

20.05

Slovakkias medaleid võitnud Kask: ikka suur muutus võrreldes Eestiga

19.05

Vigastusest taastuv Miilen: minu prioriteet on klubihooaeg

19.05

Kertu Laak jätkab ilmselt Poola meistriliigas

18.05

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

17.05

Seppänen: mitmed asjad töötavad üllatavalt hästi juba pärast kahte nädalat

17.05

Naiste võrkpallikoondis jäi teises kontrollmängus Leedule alla

16.05

Naiste võrkpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus jagu Leedust

16.05

Hollas ja Remmelg kaotasid Hiina turniiril esimese asetusega paarile

15.05

Võrkpallinaiskonna uus peatreener: mängijad on minu nägemuse üllatavalt kiirelt omaks võtnud

15.05

Hollas ja Remmelg pääsesid Hiinas veerandfinaali

14.05

Kaks rasket mängu pidanud Hollas ja Remmelg pääsesid Xiamenis alagrupist edasi

11.05

Rumeenias mängivad Eesti võrkpallurid osalevad põnevates medaliseeriates

11.05

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

videod

sport.err.ee uudised

12:58

EOK kinnitas nimekirjad, presidendiks kandideerivad Teigamägi ja Tudeberg

12:45

Naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa liiga eel kahel korral Lätiga

11:59

Suri USA autospordikuulsus Kyle Busch

11:33

Saksamaa meedia: Hein sõlmis Werderiga nelja aasta pikkuse lepingu

10:24

Kahekordne maailmameister Shoma Uno naaseb tippsporti jäätantsijana

09:58

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil 24 parema sekka, mehed põhiturniirile

09:44

Käidi Šveitsi meistriks juhendanud peatreener siirdus Bundesligasse

08:52

Knicks sai ka teist korda Cavaliersist jagu

08:15

Kanter: EOK üldkogule oli kodurahu nimel olulisem raskete teemade vältimine

21.05

Darderi jäi teist nädalat järjest tippmängija vastu hätta

21.05

Noor Eesti maadleja võitis EM-il hõbemedali

21.05

ETV spordisaade, 21. mai

21.05

Kuusmaa: mehed lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lust vaadata

21.05

Foden, Palmer ja Maguire jäeti Inglismaa MM-koondisest välja

21.05

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

loetumad

21.05

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

21.05

Werder ei taha Heina eest kolme miljonit maksta

20.05

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

21.05

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

21.05

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

21.05

Kuusmaa: mehed lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lust vaadata

08:15

Kanter: EOK üldkogule oli kodurahu nimel olulisem raskete teemade vältimine

20.05

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit

21.05

Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

21.05

Foden, Palmer ja Maguire jäeti Inglismaa MM-koondisest välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo