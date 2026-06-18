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Naiste võrkpallikoondis loodab Euroopa liiga kodusaalis võidukalt lõpetada

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti naiste võrkpallikoondis
Eesti naiste võrkpallikoondis Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti naiste võrkpallikoondis peab kaks viimast Euroopa liiga alagrupikohtumist Tallinnas Kalevi spordihallis sel reedel ja pühapäeval.

 Reedel, 19. juunil kell 18.00 kohtub Eesti Lätiga ja pühapäeval, 21. juunil kell 16.oo Kreekaga. Eesti pole seni suutnud Euroopa liigas võiduarvet avada, viimati jäädi alla Horvaatiale ja Ungarile ning tabelis asutakse 24 naiskonna konkurentsis 21. kohal.

Reedene vastane Läti on 16. kohal, nemad on võitnud ühe ja kaotanud kolm mängu. Kreekal on kirjas täisedu ehk neli võitu ja tabelis ollakse kuuendad.

Eesti naiskonna peatreener Pekka Seppänen jahib kodusaalis esimest võitu. "Tegelesime selle nädala alguses trennides veidi rohkem taastumisega eelmistest mängudest. Aga nüüd tahame mängida distsiplineeritult ja järjepidevalt ning jahime liigas oma esimest võitu," ütles juhendaja.

"Kreeka on sel suvel väga hästi tegutsenud, Lätilt pidime neli nädalat tagasi peetud kontrollmängus kaotuse vastu võtma. Mõlemal vastasel on tugevad diagonaalründajad, kes kannavad rünnakul põhiraskust," sõnas ta vastase kohta.

Euroopa liiga mängud:

6. juuni Rootsi – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan) 3:0 (25:18, 27:25, 25:21)
7. juuni Azerbaidžaan – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan) 3:0 (25:15, 25:14, 25:20)

12. juuni Ungari – Eesti (Keckemet, Ungari) 3:0 (25:19, 26:24, 25:18)
13. juuni Horvaatia – Eesti (Keckemet, Ungari) 3:0 (25:19, 25:14, 25:14)

19. juuni kell 18.00 Eesti – Läti (Tallinn, Kalevi SH)
21. juuni kell 16.00 Eesti – Kreeka (Tallinn, Kalevi SH)

Naiste koondise koosseis Läti ja Kreeka vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner
Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares
Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Salme Adeele Hollas
Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Kertu Stamm
Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener Pekka Seppänen, abitreener ja ÜKE-treener Timo Leikas, abitreenerid Marko Mett ja Margit Keerutaja-Must, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.

Toimetaja: Anders Nõmm

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