Kapten Laak: me ei jäänud ainult geimivõiduga rahule!

Eesti naiste võrkpallikoondis avas reedel Euroopa liigas võiduarve, kui tuli Kalevi spordihallis Läti vastu välja kahegeimilisest kaotuseisust. Kapten Kertu Laak ütles ERR-ile, et kolmanda geimi võit pööras mängu eestlannade kasuks.

Eesti naiskond kaotas kodupubliku ees avageimi 18:25 ning teise geimi 21:25. Kolmandas geimis jäädi veel 15:19 kaotusseisu, kuid sellest suudeti välja kaevata ning 25:22 võit teenida. "Hoidsime vastuvõttu kontrolli all, esimeses kahes geimis tuli otsevigu. Sealt tulid mõõnad sisse, neid suutsime vältida ja saime oma mängu ka paremini käima," ütles Kertu Laak ERR-ile.

Neljas geim kuulus täielikult kodunaiskonnale, 25:14 võit viis kohtumise otsustavasse geimi. Viienda vaatuse alguses mindi juhtima nelja punktiga ning Eesti juhtis veel 12:9, aga lõunanaaber näitas sisu ja võitis järgmisest viiest punktist neli, jõudes matšpallini. Eestlannad tõrjusid selle ning veel ühe ning vormistasid seejärel ise teise matšpalliga vägeva 3:2 (18:25, 21:25, 25:22, 25:14, 18:16) võidu.

"Oleme sel suvel head tööd teinud ja on hea meel, et see võidu näol vilja kandis. Kui kolmanda geimi võitsime, siis tuli avanemise hetk, et saime vähemalt geimivõidu kätte. Aga me ei rahuldunud sellega, selle üle olen väga rõõmus!" ütles kapten Laak.

Laak tõi võidumängus 21 punkti, Silvia Pertens lisas omalt poolt 14 punkti ning otsustavatel hetkedel säranud Carmel Varese arvele jäi kümme silma. "Külma närviga lõi nurgast pallid ära, tema oli kangelane!" kiitis kapten Varest.

"Oleme proovinud igasuguseid tehnikaid, kuidas jalad maas püsiks ja ei hakkaks närveerima. Tundsin, et suutsime seda teha. Läti mängud on alati teistsugused, eriti kui suudame null-kaks kaotusseisust välja tulla. Isegi kui kaotasime esimesed geimid, suutsime pea külmana hoida ja see kolmanda geimi pinge ja lõpp keeras mängu meie kasuks," lisas Laak.

Euroopa liigas esimesed neli kohtumist kaotanud Eesti koondis mängib pühapäeval Kalevi spordihallis veel Kreekaga, kes on võitnud kõik neli mängu.