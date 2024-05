Wembanyama valiti ühehäälselt aasta parimaks uustulnukaks

Möödunud suvel San Antonio Spursi poolt NBA draft'is esimesena valitud ning ülisuurte ootustega karjääri alustanud 223 sentimeetri pikkune prantslane pani kehva Spursi meeskonna eest kokku suurepärase hooaja ning vältis tõsiseid vigastusi.

Wembanyama tegi mitu suurepärast esitust, 29. märtsil kogus ta New York Knicksi vastu 40 punkti, 20 lauapalli, seitse korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja ühe bloki. 12. veebruaril tegi ta Toronto Raptorsi vastu harvanähtava kolmikduubli, kui pani kümme blokki ja lisas 14 lauapalli ning 27 punkti.

Dünaamiline keskmängija veetis 71 mängus keskmiselt platsil 29,7 minutit ning viskas keskmiselt 21,4 punkti, haaras 10,6 lauapalli, jagas 3,9 resultatiivset söötu ja vahest kõige olulisem - blokeeris keskmiselt 3,6 viset.

Viimane mängija, kes hooaja peale keskmiselt 20 punkti, kümme lauapalli, kolm korvisöötu ja kolm blokki kogus, oli Shaquille O'Neal 1999/00 hooajal. "Minu eesmärk oli algusest peale lihtsalt tiimi aidata ja hooaja vältel paremaks saada," ütles Wembanyama. "Teadsin et selle tegemiseks pean olema platsil individuaalselt hea, isegi domineeriv. See auhind on minu jaoks suur asi, see on algusest peale mulle tähtis olnud."

Parima uustulnuka hääletusel pälvis Wembanyama kõigi 99 hääletaja esikoha, lisaks prantslasele on NBA ajaloos ilma ühegi vastuhääleta uustulnuka auhinna pälvinud viis mängijat - Ralph Sampson (1984), David Robinson (1990), Blake Griffin (2011), Damian Lillard (2013) ja Karl-Anthony Towns (2016).

Oklahoma City Thunderi keskmängija Chet Holmgren sai 98 teise koha häält ning ühe kolmanda, ainsa ülejäänud teise koha hääle sai kokkuvõttes kolmandaks jäänud Charlotte Hornetsi ääremängija Brandon Miller. Hääli said veel Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat), Brandin Podziemski (Golden State Warriors) ning Dereck Lively (Dallas Mavericks).