Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

Esimene poolaeg kulges selgelt Spursi dikteerimisel ning veel kolmanda veerandaja alguses juhtis kodumeeskond 14 punktiga (65:51). Knicksil õnnestus seis kolmanda vaatuse lõpuks viigistada 76:76-le ja tegi otsustava äramineku mängu viimase kahe minutiga, kui viskas 94:95 kaotusseisult 11 vastuseta jäänud punkti.

Knicksi vedajaks kujunes Jalen Brunson, kes kogus üleplatsimehena 30 punkti, seejuures neist 13 viskas ta viimasel veerandajal. Karl-Anthony Towns sooritas kaksikduubli 18 punkti ja 12 lauapalliga ning OG Anunoby panustas võitu 17 silma.

Spursi tähtmängija Victor Wembanyama ei saanud kuidagi sihikut paika. Ta tõi küll oma meeskonna parimana 26 punkti, aga tabas viskeid väljakult kõigest 6/21 ehk 29-protsendiliselt. Prantslase arvele jäi veel 12 lauapalli, kolm kulpi, kaks korvisöötu ja kuus pallikaotust.

"Täna mängisin halvasti," tõdes Wembanyama mängu järel. "Oleme varemgi seerias kaotusseisu jäänud, nii et ma ei ole vähimalgi määral mures," lisas ta.

Finaalseeria teine mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva Spursi kodusaalis.