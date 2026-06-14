X!

Knicks lõpetas 53 aastat kestnud tiitlipõua ja krooniti NBA meistriks

Korvpall
New York Knicks
New York Knicks Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpall

New York Knicks krooniti esmakordselt pärast 1973. aastat NBA meistriks, kui alistas finaalseeria viiendas mängus võõrsil San Antonio Spursi 94:90 ja võitis seeria 4:1.

Knicksi kangelaseks kerkis Jalen Brunson, kes viskas 45 punkti ning nimetati ka finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP). Eriti võimas oli tema esitus otsustaval veerandajal, kus ta tõi New Yorgile järjest 13 punkti.

Spurs kontrollis suure osa kohtumisest ning juhtis vahepeal koguni 16 punktiga, kuid Knicks näitas taas oma võitlusvaimu. New York haaras esimest korda eduseisu alles 3.40 enne lõpusireeni ning enam seda käest ei andnud.

Knicksi teekonda tiitlini iseloomustasid suured tagasitulekud. Kõigis neljas võidumängus tuldi välja kahekohalisest kaotusseisust, sealhulgas neljandas finaalmängus, kus New York pööras 29-punktilise mahajäämuse 107:106 võiduks. See oli NBA finaalide ajaloo suurim tagasitulek. 

Brunsoni 45 punkti tähistasid ühtlasi Knicksi uut rekordit NBA finaalmängus. Senine tippmark kuulus 38 punktiga legendaarsele Willis Reed.

Lisaks Brunsonile panustasid võitjate poolel Mikal Bridges 14 ja Josh Hart 13 punktiga. Spursi resultatiivseim oli Dylan Harper 25 punktiga, Victor Wembanyama arvele kogunes 19 punkti, 14 lauapalli ja viis blokki.

Knicksi jaoks on tegemist frantsiisi kolmanda NBA meistritiitliga ning esimese triumfiga pärast 53 aastat kestnud ootust. Samuti lõpetati sellega üks liiga pikemaid aktiivseid tiitlipõudasid.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

korvpalliuudised

08:43

Knicks lõpetas 53 aastat kestnud tiitlipõua ja krooniti NBA meistriks

13.06

Kullamäe oli taas üleplatsimees, aga jäi Leedus pronksita

12.06

Drell ja Joventut jäid Hispaanias raskesse seisu

12.06

Žalgiris tuli 26. korda Leedu korvpallimeistriks

11.06

Kullamäe klubi kaotas pronksiseerias viimase sekundi viskest

11.06

Otto Oliver Olgo: Spursil on play-off'is vähem vilumust

11.06

Selgusid meeste korvpallikoondise kandidaadid MM-valikmängudeks

11.06

Ajaloolise tagasituleku teinud Knicks jõudis tiitlist võidu kaugusele

10.06

Legia viigistas suure võiduga finaalseeria, Drelli klubi kaotas avamatši

10.06

Martin Paasoja jätkab Tartu Ülikool ridades

10.06

Suri Leedu korvpallikoondise kahe OM-pronksini tüürinud treener

10.06

Tulevikulootus Oliver Kullamäe jätkab karjääri USA ülikoolis

10.06

Euroliiga laieneb, EuroCup kasvab 32 meeskonnani

09.06

Spurs lõpetas Wembanyama 32 punkti toel Knicksi võiduseeria

09.06

Rannula ja Tass kaotasid Poolas finaalseeria avamängu lõpusekundite viskest

videod

sport.err.ee uudised

11:15

MM-i avakaotusega alustanud Türgi peatreener: palun andestage meile

10:37

Noorte karikavõistlustel püstitati uus Eesti rekord

10:01

Kuivonen ja Jürgenson jõudsid Jurmala MK-etapil poolfinaali

09:21

TÄNA OTSE | Premium liigas lähevad vastamisi Nõmme Kalju ja Paide

09:01

Austraalia üllatas Türgit kahe vastuseta väravaga

08:43

Knicks lõpetas 53 aastat kestnud tiitlipõua ja krooniti NBA meistriks

08:17

Eesti tennisepaar krooniti Soomes turniirivõitjaks

06:39

Brasiilia ja Maroko mängisid välja viigi, Šotimaa lõpetas pika ootuse

00:10

Katar leidis viiendal üleminutil Šveitsi vastu viigivärava Uuendatud

13.06

Aasta saalijalgpalluriks nimetati taas Denis Vnukov

13.06

Kuuendas WTA turniiri finaalis mänginud Neel pidi leppima kaotusega

13.06

Saar sai koduse MM-etapi kvalifikatsioonis kindla sõiduga teise koha

13.06

ETV spordisaade, 13. juuni

13.06

Tudeberg: lisaraha on võimalik leida, kui avame väravad teistele riikidele

13.06

Võimsas hoos Levadia alistas Flora ja sai üheksanda järjestikuse võidu

loetumad

00:10

Katar leidis viiendal üleminutil Šveitsi vastu viigivärava Uuendatud

13.06

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

06:39

Brasiilia ja Maroko mängisid välja viigi, Šotimaa lõpetas pika ootuse

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

13.06

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

13.06

Lusti teeb ookeani taga head võistlust

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

08:43

Knicks lõpetas 53 aastat kestnud tiitlipõua ja krooniti NBA meistriks

09:01

Austraalia üllatas Türgit kahe vastuseta väravaga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo