Knicks lõpetas 53 aastat kestnud tiitlipõua ja krooniti NBA meistriks

New York Knicks krooniti esmakordselt pärast 1973. aastat NBA meistriks, kui alistas finaalseeria viiendas mängus võõrsil San Antonio Spursi 94:90 ja võitis seeria 4:1.

Knicksi kangelaseks kerkis Jalen Brunson, kes viskas 45 punkti ning nimetati ka finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP). Eriti võimas oli tema esitus otsustaval veerandajal, kus ta tõi New Yorgile järjest 13 punkti.

Spurs kontrollis suure osa kohtumisest ning juhtis vahepeal koguni 16 punktiga, kuid Knicks näitas taas oma võitlusvaimu. New York haaras esimest korda eduseisu alles 3.40 enne lõpusireeni ning enam seda käest ei andnud.

Knicksi teekonda tiitlini iseloomustasid suured tagasitulekud. Kõigis neljas võidumängus tuldi välja kahekohalisest kaotusseisust, sealhulgas neljandas finaalmängus, kus New York pööras 29-punktilise mahajäämuse 107:106 võiduks. See oli NBA finaalide ajaloo suurim tagasitulek.

Brunsoni 45 punkti tähistasid ühtlasi Knicksi uut rekordit NBA finaalmängus. Senine tippmark kuulus 38 punktiga legendaarsele Willis Reed.

Lisaks Brunsonile panustasid võitjate poolel Mikal Bridges 14 ja Josh Hart 13 punktiga. Spursi resultatiivseim oli Dylan Harper 25 punktiga, Victor Wembanyama arvele kogunes 19 punkti, 14 lauapalli ja viis blokki.

Knicksi jaoks on tegemist frantsiisi kolmanda NBA meistritiitliga ning esimese triumfiga pärast 53 aastat kestnud ootust. Samuti lõpetati sellega üks liiga pikemaid aktiivseid tiitlipõudasid.