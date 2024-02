Kümme viset blokeerinud Wembanyama kogus vähem kui 30 minutiga kolmikduubli

Wembanyama veetis Spursi (11-43) 122:99 võidumängus Toronto Raptorsi (19-35) üle väljakul 29 minutit ja kogus selle aja jooksul 27 punkti ja 14 lauapalli, blokeeris kümme Toronto mängijate viset ning lisas ka viis resultatiivset söötu. Ükski kodumeeskonna mängija 20 punktini ei jõudnud.

Viimati blokeeris NBA-s keegi ühe mängu jooksul kümme viset 2021. aasta jaanuaris, kui sellega sai mängus Minnesota Timberwolvesi vastu hakkama Atlanta Hawksi keskmängija Clint Capela. Jaanuaris 20. sünnipäeva tähistanud Wembanyama juhib NBA-d blokeeritud visete arvestuses ning temast sai esimene hooaja jooksul 150 blokki, 150 resultatiivset söötu ja 50 vaheltlõiget kogunud liiga uustulnuk pärast Tim Duncanit hooajal 1997/98 - sealjuures on San Antoniol põhihooaja lõpuni jäänud veel 28 mängu.

"Ta tegi natuke kõike. Muidugi on ta mitmekülgne, talendikas mängija. Ta tunnetab mängu suurepäraselt ja see väljendub erineval moel, olgu see söötes või muid otsuseid vastu võttes," rääkis Spursi teenekas peatreener Gregg Popovich.

Kolmikduubel sündis esmaspäeval ka Dallases, kui Luka Doncic sai sealse Mavericksi (31-23) 112:104 võidumängus Washington Wizardsi (9-44) üle kirja 26 punkti, 15 korvisöötu ja 11 lauapalli. 26 punkti viskas ka Kyrie Irving. Sloveenia tähe jaoks on see hooaja kümnendaks kolmikduubliks.

Tippmeeskondade heitluses jäi peale Milwaukee Bucks (35-19), kes oli kodusaalis 112:95 üle Denver Nuggetsist (36-18). 30 minutit väljakul viibinud Giannis Antetokounmpo tabas oma 19 viskest 14, kogudes 36 punkti ning 18 lauapalli; Nikola Jokic aitas Denverit 29 punkti, 12 lauapalli ja kaheksa resultatiivse sööduga.