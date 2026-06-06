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Knicks asus NBA finaali kahe võiduga juhtima

Korvpall
Korvpall

New York Knicks alistas korvpalliliiga NBA finaalseeria teises mängus võõrsil San Antonio Spursi 105:104 (25:34, 31:18, 28:23, 21:29) ja asus kokkuvõttes mängudega kaks-null juhtima.

Knicks haaras juhtohjad esmakordselt enda kätte avapoolaja lõpus ja juhtis kolmanda veerandaja lõpuks üheksa punktiga (84:75). Viimase vaatuse alguses kasvatas külalismeeskond vahe 14 punktile (97:83), kuid Spurs viskas seejärel 14 punkti järjest ja seadis kolm minutit enne lõppu tabloole 97:97 viigiseisu.

Spursil õnnestus paar minutit hiljem juhtima (104:102) minna, kui Victor Wembanyama tabas koos veaga raske viske. Knicks viigistas Jalen Brunsoni korvist seisu 104:104-le ning seejärel tegi Wembanyama valesöödu ja kohe selle otsa vea, kinkides Brunsonile vabavisked. Knicksi mängujuht realiseeris esimese vabaviske, aga eksis teisel.

Spursile jäi viimaseks rünnakuks 9,5 sekundit, kuid Wembanyama visatud pall põrkas korvirõngast tagasi ning Knicks teenis napi 105:104 võidu.

Karl-Anthony Towns vedas võitjaid 21 punkti ja 13 lauapalliga. Brunson ja Mikal Bridges panustasid mõlemad võitu 20 punkti. Wembanyama viskas Spursi resultatiivseimana 29 punkti, lisaks hankis üheksa lauapalli, blokeeris neli viset, tegi kaks vaheltlõiget ja jagas kaks korvisöötu.

Knicksist sai alles kolmas meeskond play-off'ide ajaloos, kes võitnud finaalseeria kaks esimest mängu võõras saalis. Varem on seda suutnud ainult Chicago Bulls (1993) ja Houston Rockets (1995), seejuures tulid mõlemad satsid lõpuks NBA meistriks.

Finaalseeria kolmas mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva Knicksi koduväljakul. USA meedia sõnul läheb seda mängu teiste seas kohapeale vaatama ka president Donald Trump.

Toimetaja: Henrik Laever

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