NBA draft: San Antonio valis oodatult Prantsusmaa imelapse

Spurs on 19-aastasel ja 223 cm pikal Wembanyamal juba mitu aastat silma peal hoidnud. Viimaste aastate tõenäoliselt kõige potentsiaalirohkem valik Wembanyama on ekspertide sõnul põlvkondlik talent, talle asetatud ootused võrreldavad LeBron Jamesiga, kes valiti 2003. aasta talendikorjes otse keskkoolist.

Lõppenud hooajal mängis Wembanyama Prantsusmaa kõrgliigas Metropolitans 92 eest, kus ta viskas mängus keskmiselt 20,6 punkti ja võttis 10,1 lauapalli. Lisaks tegi Wembanyama sügisel debüüdi Prantsusmaa koondises.

"Ma ei suuda seda sõnadesse panna, aga see on ilmselt mu elu parim päev. Olen sellest pikalt unistanud ja nüüd see unistus täitus, see on uskumatu," kommenteeris Wembanyama esimesena valituks osutumist. "Minu sõnum Spursi fännidele on see, et annan endast sada protsenti, et see klubi võidaks."

"Mõned mängijad on aastaid püüdnud meistrisõrmust ja pole sellega hakkama saanud, ma ei taha olla selline mängija. Minu eesmärk on iga aastaga sellele lähemale jõuda ja õppida, mida pean tegema, et selleni lõpuks jõuda," lisas ta. "Ma ei jõua ära oodata, millal saan esimest korda Spursi särki kanda. See on ühe suurepärase seikluse algus, kunagi ei tea, mis võib juhtuda, aga see ongi põnev."

Teisena sai valida Charlotte Hornets ning nende valituks osutus Brandon Miller, kolmandana valis Portland Trail Blazers Scoot Hendersoni. Kaksikud Amen ja Ausar Thompson tegid ajalugu, olles esimesed vennad, kes on olnud sama talendikorje viie esimese valiku seas – Huston Rockets valis neljandana Amen Thompsoni ja Detroit Pistons viiendana Ausar Thompsoni.

Lisaks Wembanyamale oli esimese kümne valitu seas veel üks eurooplane – samuti prantslane ja Wembanyamaga samas klubis mänginud 18-aastane Bilal Coulibaly, kelle Indiana Pacers valis seitsmendana, aga vahetas siis Washington Wizardsile.

Kogu nimekirja saab vaadata siit.