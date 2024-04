Valusalt kukkunud Vingegaard sai haiglast koju: pean täielikult taastuma

Taani rattaäss kukkus aprilli alguses Baskimaa velotuuri neljandal etapil niivõrd rängalt, et murdis oma rangluu ning mitu roiet, vigastades kukkudes ka kopsu.

Visma - Lease A Bike meeskond teatas reedel, et 27-aastane Vingegaard sai haiglast koju minna. "Tahan tänada meditsiinipersonali, kes minu eest nii hästi hoolitses ning toetajaid moraalse toe eest. Olen saanud nii palju sõnumeid, kinke ja joonistusi. Südantsoojendav!" ütles taanlane. "Nüüd on aeg täielikult taastuda."

Good news! A message from Jonas ❤️



, ' . . … pic.twitter.com/5wI6Ot4uJR — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 16, 2024

Vingegaard on võidutsenud viimasel kahel Tour de France'il ning on lootust, et tema vigastused paranevad juuni lõpuks, mil tänavune võistlus algab. Lisaks taastuvad koledast kukkumisest Baskimaal ka Remco Evenepoel ja Primoz Roglic, kes avaldasid hiljuti lootust, et saavad Prantsusmaal taas sadulasse istuda.

Visma - Lease A Bike rattur Wout van Aert kinnitas hiljuti, et ei saa vigastuse tõttu mai alguses toimuval Itaalia velotuuril osaleda.