Vingegaard, Evenepoel ja Vine kukkusid Baskimaal rängalt, etapp peatati

Umbes 35 kilomeetrit enne etapi lõppu kukkusid peagrupi esimesed mehed ühes paremkurvis, mitu libises suurel kiirusel betoonkraavi. Rängalt sai kannatada Jay Vine (UAE Team Emirates), kes viidi helikopteriga haiglasse, tema tiim kinnitas veidi hiljem, et austraallane on teadvusel ning kõnevõimel.

Raskelt kukkusid ka Jonas Vingegaard (Team Visma), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ning teist päeva järjest Primož Roglic (BORA - hansgrohe). Kokku oli kukkujaid vähemalt kümme, kellest kuus viidi haiglasse. Roglic pääses tippudest ilmselt kõige kergemalt, kui näitas tiimiautos sündmuspaigalt lahkudes püstist pöialt.

Kõigi õnnetusse sattunud sõitjate meeskonnad teatasid varsti pärast intsidenti, et ratturitel pole eluohtlikke vigastusi. Õhtul andis Team Visma teada, et Vingegaardil on murdunud rangluu ja mitu murdunud roiet.

"Sellel teelõigul on asfaldi all palju puujuuri, mis muudab tee väga künklikuks. On üsna lihtne "lendu minna"," kommenteeris sotsiaalmeedias kohalik sõitja Mikel Bizkarra (Euskatel-Euskadi).

Katse jäeti mõneks ajaks pooleli, sest kõik kiirabiautod olid kannatanuid aitamas. Intsidendi hetkeks ette pääsenud jooksikutele anti seejärel korraldajate poolt võimalus võidu nimel edasi sõita.

Etapivõidu teenis lõpuks Rein Taaramäe meeskonnakaaslane Louis Meintjes (Intermarche - Wanty), kõigile teistele läks kirja sama aeg. Roglic juhtis velotuuri Evenepoeli ees seitsme sekundiga, Vingegaard oli viies. Uueks liidriks tõusis neljapäevaga taanlane Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

Horrible scenes: Jonas Vingegaard being stretchered from the roadside after an horrific crash on a dowhill curve during Tour of the Basque country. He was seen moving and talking while being treated. Roglic and Evenopoel also injured (though they managed to walk to ambulance). pic.twitter.com/hK51JXDC8A