Jonas Vingegaard tänavu enam ei võistle

Prantsusmaa velotuuril rangluu murdnud ja operatsioonil käinud taanlane Jonas Vingegaard sel hooajal enam võistlustele ei tule.

29-aastane Vingegaard katkestas Tour de France'i 19. juulil. Kuigi algselt oli lootust, et ta võib septembris Montrealis toimuvateks maailmameistrivõistlusteks paraneda, siis nii siiski ei lähe.

Tänavu teatas mehe võistkond Team Visma | Lease a Bike, et taanlane keskendub edaspidi edukatele sooritustele 2027. aastal. "Pärast pikka ja intensiivset võistlusperioodi oli Tour de France'i järel niikuinii plaanis taastumisperiood," lausus sportlane Visma teate vahendusel.

"Rangluuvigastuse tõttu on minu treeningute algus edasi lükatud ja mul pole võimalik lähiajal tipptasemele naasta. Tähelepanu keskmes on optimaalne valmistumine 2027. aasta hooaja eesmärkide täitmiseks.Arutan neid konkreetseid eesmärke meeskonnaga lähiajal."

Hoolimata katkestamisest Tour de France'il oli Vingegaardi tänavune aasta siiski edukas: ta võitis Giro d'Italia ehk kolmest suurtuurist esimese, samuti oli ta parim nii Pariis-Nice'i mitmepäevasõidul kui ka Kataloonia velotuuril.