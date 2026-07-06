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Pogacar teenis kolmanda etapil Vingegaardi ees napi võidu

Jalgrattasport
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri kolmanda etapi (Granollers - Les Angles; 195,9 km) võitis Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), kelle järel ületas finišijoone avaetapi võitnud Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Kolmandal etapil ületas velotuur Hispaania ja Prantsusmaa vahelise piiri, misjärel oli vaja esimest korda Prantsusmaa velotuuri ajaloos ronida Püreneedes asuvasse Les Angles' suusakuurorti. Pea 4000 tõusumeetriga etapi viimastel kilomeetritel tegi UAE Team Emirates - XRG head tööd ning Isaac del Toro aitas enne finišijoont esikohale Tadej Pogacari, kes lõpetas etapi nelja tunni, 45 minuti ja 11 sekundiga.

"See võit tuli täna Isaacile, sain lõpus veidi lisajõudu. Ta andis ennast lõputõusul 100 protsenti. Otsustasime tiimina etapi keskpunktis, et lähme võidu peale. Olen väga õnnelik, et oleme suutnud tänavust tuuri niimoodi alustada," sõnas Pogacar, kelle jaoks oli see Prantsusmaa velotuuril 22. etapivõit.

Sloveenist kaks sekundit hiljem ületas joone Jonas Vingegaard, kellele järgnesid Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) ja Paul Seixas. Viiena koha saanud Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) kaotas võitjale nelja sekundiga.

Vingegaard pidi ühtlasi oma kollase liidrisärgi Pogacarile loovutama, kuid neil on üldarvestuses sama aeg. Kolmandal kohal jätkab Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), kes kaotab liidritele 23 sekundiga.

Prantsusmaa velotuur jätkub teisipäeval 181,9 kilomeetri pikkuse etapiga, mis viib velotuuri Carcassonne'ist Foix'sse. Tõusumeetreid koguneb pea 2800, ületada tuleb kaks teise kategooria ja ühe kolmanda kategooria tõusu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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