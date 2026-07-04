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Prantsusmaa velotuuri avanud temposõidu võitis Vingegaard

Jalgrattasport
Jonas Vingegaard.
Jonas Vingegaard. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Laupäeval algas Barcelonas jalgrattaspordi aasta vaieldamatu tippsündmus Prantsusmaa velotuur. Avaetapina kavas olnud võistkondliku temposõidu võitis Hollandi lipu all võistlev Team Visma | Lease a Bike ning kollane liidrisärk rändas taanlase Jonas Vingegaardi selga.

Visma eest olid võistlustules Jonas Vingegaard, Matteo Jorgenson, Bruno Armirail, Victor Campenaerts, Sepp Kuss, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes ja Davide Piganzoli.

Võidutulemuse 21.47 eest hoolitses Vingegaard, kes edestas kaheksa sekundiga Ineose kiireimat ratturit Filippo Gannat. 2022. ja 2023. aastal üldvõidu teeninud Vingegaard sai ühtlasi enda selga kuulsa kollase liidrisärgi.

Neljakordne üldvõitja sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) tõi ajaga 21.59 oma meeskonnale kolmanda koha. Neljandale kohale platseerus Lidl - Treki esindaja hispaanlane Juan Ayuso (+0.16) ja viiendaks tuli Red Bull - Bora - Hansgrohe esinumber belglane Remco Evenepoel (+0.19).

Prantsusmaa lipu all võistlev Decathlon sai võistkondlikus arvestuses kuuenda koha. Nende parimaks oli Prantsuse rattaspordi kuumim nimi Paul Seixas, kes lõpetas individuaalsete aegade võrdluses kümnendal kohal (+0.39).

Pühapäeval sõidavad ratturid veel Barcelona ümbruses ning Prantsusmaa pinnale jõutakse esmaspäevase kolmanda etapiga. Kokku on kavas 21 etappi. Suurtuur kulmineerub 26. juulil traditsiooniliselt Pariisis.

Toimetaja: Henrik Laever

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