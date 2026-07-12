Van der Poel teenis etapivõidu, Pogacar ja teised soosikud võrdsed

Van der Poel kuulus 15 ratturist koosnevasse gruppi, kes 95 kilomeetrit enne finišijoont peagrupist ette murdis. Rünnakuid oli mitmeid, aga pooleks distantsiks oli esigrupist langenud seitse meest. Van der Poel ajastas otsustava rünnaku kõige paremini ning teenis oma karjääri kolmanda etapivõidu Prantsusmaa velotuuril, ületades joone ajaga kolm tundi, 27 minutit ja 51 sekundit.

Hollandlasele järgnesid norralane Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), britt Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ning prantslane Alex Baudin (EF Education - EasyPost). Kuus sekundit hiljem jõudis finišisse 32 ratturist koosnev peagrupp, mille esiotsas oli itaallane Filippo Ganna (Netcompany INEOS; +0.06).

Üldliidrina jätkab ikka Tadej Pogacar, kes edestab Jonas Vingegaardi (Team Visma | Lease a Bike) kahe minuti ja 42 sekundiga ning Isaac Del Torot (UAE Team Emirates - XRG) kolme minuti ja 27 sekundiga. Mehhiklasest kolme sekundi kaugusele jääb veel Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe; +3.30) ning temast omakorda nelja sekundi kaugusele jääb Juan Ayuso (Lidl - Trek; +3.34).

Pogacar finišeeris üheksanda etapi 11. mehena, tema järel ületasid joone just Evenepoel ning Del Toro. Vingegaard sai 19. koha ja kõik need neli meest said sama aja ehk üldarvestuse tipus muudatusi ei sündinud.

Esmaspäeval on Tour de France'il puhkepäev, teisipäeval rändab velotuur Aurillacist Le Liorani. 166,6 kilomeetri pikkusel etapil ronitakse mägede vahel, muuhulgas tuleb ületada kaks esimese kategooria tõusu.