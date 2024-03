Patrail koondisega liitumisest: minuga suheldi viimati oktoobris

Ukraina kahe mängu kokkuvõttes 11 väravaga alistanud Eesti koondise koosseisu ei kuulunud pikaaegne liider, aprillis 36. sünnipäeva tähistav Mait Patrail.

"Esimest mängu ei näinud üldse, mul oli samal ajal trenn," ütles Patrail. "Sõbrad ütlesid, et Dener pani rünnakul hästi ja Rasmus oli kaitses hea. Teist mängu sain ise ka natuke jälgida - rünnak toimis väga hästi, kaitses üle 30 värava on natuke palju, aga oli näha, et poisid võitlesid hästi."

Patrail ei osanud öelda, kas ta on koondise plaanides, sest ei ole peatreener Martin Noodlaga pikalt sellest rääkida saanud. "Minuga on viimati suheldud oktoobris, kui Martin Noodla peatreeneriks sai. Siis ta korra helistas mulle, 10-20 sekundit suhtlesime ja peale seda pole rohkem kuulnud. Ei oska kommenteerida, mis mõtted ja plaanis on," ütles Patrail, lisades, et ta on heas vormis ja vigastustevaba.

Neljapäeval toimub 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiri alagruppide loosimine. Eesti on neljandas, Ukraina kolmandas, ning eestlaste järgmine vastane Island esimeses potis.

Kui kõva Island ikkagi on? "Ikka väga kõva, kuuluvad maailma esikaheksasse. Järgmises ringis on Hispaania ja Island kõige tugevamad vastased, keda sai seal valida. Seal meil väga loosiga ei vedanud, nende vastu läheb väga raskeks. Islandil on hästi palju Bundesliga mängijaid, nende tase on väga kõva," ütles Patrail.

Bundesligas mängiva Eisenachi klubi esindav Patraili leping saab sel suvel läbi ning eestlane ütles, et on saanud paar pakkumist, kuid lõpliku otsust veel teinud pole. "Laps käib lasteaias ja tahaks veel paar aastat siin Saksamaal edasi teha. Olen avatud kõigeks, paar ägedat pakkumist on olnud, aga midagi paberil veel pole. Paistab, mis saab. Loodan paari kuu jooksul asjad selgeks saada," ütles ta.

"Sellises vanuses pead vaatama aasta korraga. Nii kaua kui kere vastu peab, tahaks mängida," ütles 35-aastane Patrail. "Sisemine tunne on alati peale paarikuust pausi, et käsipall on ikka veres. Kindlasti tahan midagi käsipalliga edasi teha. Mõnes klubis noortetreenerina või vähe nõrgemas liigas või ootan veel Bundesliga pakkumisi."