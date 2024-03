Eesti käsipallikoondis tagas MM-valiksarjas edasipääsu

Esimese mängu kodus kolme väravaga võitnud Eesti koondis pidas teise kohtumise neutraalsel pinnal ehk Leedus. Suurem osa avapoolajast juhiti ühe-kahe-kolme väravaga, aga poolajale mindi 18:18 viigiseisul.

Teise poolaja alguses oli Ukraina mitut puhku väravaga peal, aga siis haaras Eesti ohjad, pääses kolme väravaga järjest 24:22 ja hiljem veel kolme väravaga järjest 28:24 juhtima.

Matši lõpuosas hoidis Eesti kindlat edu ja kohtumine lõpetati veel kolme väravaga järjest, mis kasvatas edu kaheksale ja kahe mängu summas juba enam kui kümnele tabamusele.

Üheksa väravaga oli Eesti koondise resultatiivseim Karl Toom, seitsmega panustas Hendrik Koks, kuuega Hendrik Varul ja neli väravat kirjutati kogenud Dener Jaanimaa nimele.

Valikturniiri esimeses faasis Läti koondisest jagu saanud Eesti läheb kolmandas ringis kokku tugeva Islandiga. Mängud peetakse mai esimeses pooles.

Enne mängu:

Kolmapäeval kodusaalis toimunud mängus alistas Eesti nimeka vastase 32:29 (18:16). Dener Jaanimaa viskas Eesti kasuks 11 väravat, Karl Toom lisas kuus tabamust ning Markus Viitkar ja Ott Varik panustasid viie väravaga.

"Eks me peame kindlasti tegema rohkem vahetusi ja ma ei nimetaks seda riskimiseks, lihtsalt usaldama teisi mehi ka natukene, et me suudaksime mängu intensiivsust hoida. Sellised kaks tugevat mängu järjest teha ei ole üldse lihtne. Meil on mehed olemas ja neid me usaldame," kinnitas koondise peatreener Martin Noodla laupäeval ERR-ile.

Käsipallikoondis alustas valiksarja novembris, kui alistas esimeses kvalifikatsiooniringis Läti võõrsil esmalt 30:29 ja kaks päeva hiljem Kalevi spordihallis 28:22. Kui Eesti peaks Ukraina kahe mängu kokkuvõttes alistama, minnakse mai alguses järgmises ringis vastamisi 2008. aasta olümpiahõbeda Islandiga.

Ukraina on kaks korda jõudnud ka MM-finaalturniirile, 2001. aastal võideti turniiril üheksast mängust viis ja saadi seitsmes koht, kuus aastat hiljem jäi saagiks 13. koht. EM-il käis Ukraina viimati nii 2020. kui 2022. aastal, aga kokku on ukrainlased EM-finaalturniiril 29 mängust võitnud vaid kaks.