Siim-Sander Vene: eks nad mäletavad eelmist korda ka, kui siin käisid

Mõlemal meeskonnal on EM-valiksarjas üks võit juba kirjas: Eesti alistas võõrsil Põhja-Makedoonia ja Leedu sai kodus jagu Poolast. Eesti koondise mäng Põhja-Makedooniaga algas aga rabedalt ning kokku tehti avapoolajal 11 pallikaotust.

"Erinevaid põhjuseid, kui igapäevaselt koos ei ole, siis mingisugused ebakõlad ja arusaamatused on - ühed on harjunud võistkondades ühte asja tegema, teised on harjunud teistmoodi tegema. See kõik mõjutab ja võtab natuke aega, aga see on see akende valu ja võlu - kes suudab need väikesed asjad enda jaoks paremini tööle panna, see tihtipeale saavutab ka edu," sõnas Siim-Sander Vene ERR-ile.

Oma profikarjääri alguses kümme aastat Kaunase Žalgirise juures veetnud Vene arvas, et Leedu tuleb eestlasi ka mingil määral paika panema - 2020. aasta pidid nad siin Balti keti karikaturniiril lisaajal Eesti 92:85 paremust tunnistama.

"Eks praegu on selline aeg, kus valikturniir alles hakkas, ega siin keegi punktidest lihtsa koha peal ilma ei taha jääda. Arvan, et kõik võistkonnad on valmis ja eks nad mingil määral mäletavad eelmist korda ka, kui nad siin käisid. Kuklas neil ikka see natuke kipitab. Nad tulevad igal juhul võitma ja paika panema, meil on ka omad plaanid," ütles ääremängija.

Unibet Arena on esmaspäeva õhtul ääreni täis ning Vene arvas, et inimesed ei tule saali ainult leedukaid vaatama. "Usun, et suur põhjus on sellel, et see saal täis on, on ka meie enda kuttidel. Sellest on palju räägitud, et noor sats on huvitav ja atraktiivne vaadata. Ma arvan, et sellel on ka väga suur osa. Kutid panevad hinge ja täie auruga, paljude inimeste südame on ka see võitnud," ütles ta.

Ääremängija lisas, et kuigi tasub karta vastaste täpset viskekätt, peitub Eesti edu pigem tagamängijate piiramises. "See on vast meie jaoks üks võtmemomente, et suudame piisavalt survestada. Oluline on nende jaoks võimalikuks raskeks teha, et nad ei saaks lihtsaid asju," ütles Vene.

Kohtumine algab esmaspäeva õhtul kell 19, ERR-i spordiportaal vahendab mängu käiku otseblogis.