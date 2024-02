Heino Enden: Leedu jaoks on see tavaline reamäng

Mida Põhja-Makedoonia meile näitas?

Olime ebakindlad söötudes, meie rünnak takerdus. Nad üritasid mängida jõulist mängu, see oli nende ainuke šanss. Neil palju tegijaid polnud, kaks meest seal üritasid mängu ära teha. Teistelt väga abi ei tulnud. Järjekordselt agressiivne jõuline survestamine palliga ja pallita mängijale. Sellega me ei olnud algul harjunud, teisel poolajal harjusime.

Lihtsamaks meil ju ei lähe. Kas see on treeningutega lihvitav-parandatav?

Eks see võit andis andis natuke enesekindlust, aga lihtsamaks kindlasti ei lähe. Pigem läheb raskemaks. Leedus on palju rohkem kogemust, suurte mängude kogemust ja palju rohkem on tegijaid. Kes suudavad rünnakut lõpetada eemalt ja ka teravust luua. Seal on kvaliteeti kõvasti rohkem!

Tundub, et korvi all on kuidagi harjumatult hõredaks jäänud. Mis määral ja kuidas muutub sellega seoses Maik-Kalev Kotsari roll?

Minu arust tuleks Maik-Kalev Kotsarit selgelt rohkem kasutada. Seda näitas ka Põhja-Makedoonia teine poolaeg. Mida rohkem pall Maigi käest läbi käes, seda rohkem tekkis ta teistel olukordi. Maik-Kalev Kotsar on tehniliselt ja füüsiliselt nii hea ja tark mängija, et ta loob vastaste kaitses igal juhul paanika, kui saab palli kahe-kolme meetri peale. Sööta oskab ta vaat et paremini kui paljud meie väljakumängijad. Nii et kas siis välja vabale mehele... ta leiab nad üles, hea pausiga, korvi alla lõikab. Igal juhul tuleks rohkem läbi tema mängida.

Tundub justkui, et meil on päris pikk. Kui pikk see pink meil tegelikult on?

Eks treener ka esimeses mängus üritas esimesel poolajal mängitada võimalikult rohkem mängijaid, et selgusele jõuda, kui pikk see pink tegelikult on. Kogemusi ja oskusi meestel on, seda me kõik teame. Nüüd ongi küsimus, kuidas need mängudes välja mängitakse. Kes kaob ära ja kes ei kao. Esimeses mängus kadus liiga palju mängijaid ära. Õnneks paar-kolm mängijat teisel poolajal leidsid oma mängu, enesekindluse ja rahu.

Ma arvan, et meie põlvkonna jaoks on Leedu väga oluline vastane. Ma nooremate meeleolu ei tea, aga kui palju ootad sinuga Leeduga mängu?

Eks kõik ootavad Leeduga mängu. Leedu on ikkagi aastakümneid olnud korvpallis Euroopa tippriik ja me teame, mida korvpall seal tähendab. Siin on hea proovile panna. Mina loodaks sellelt võistkonnalt järgmise aasta EM-ilt kohta kümne sekka. Võimalused ja võimed on olemas. Kui veel [Henri] Drelli ka juurde saame...

Siis on poolfinaalikoht olemas.

Poolfinaal oleks unelm, aga sinna ei julge tahta. Aga unistada tuleb suurelt ja tulebki mõelda. Minu arvates 24 hulka saamine ei ole küll mingi saavutus. Seal peaks me olema ja mõtlema, mis sealt edasi tuleb. Sellepärast Põhja-Makedoonia mäng natuke ärevust tekitaski. Ma ootasin samasugust tulemust nagu Leedul Poola vastu - oleksime pidanud Põhja-Makedooniast üle sõitma.

Kuidas sulle Leedu kolleegide suheldes tundub - kas nende jaoks on see ka kuidagi eriline mäng?

Täna hommikul vestlesin Arvydas Sabonisega, kes oli Hispaanias. Seda mängu me küll ei puudutanud. Nende jaoks on see tavaline reamäng. Nad on profid, neil on kaheksa põhimeest puudu ja teise ešeloni mehed saavad võimaluse. Nad on palju näljasemad, kui oleks võib-olla Motiejunased ja Sedekerskised, kes oleks sinna mängima tulnud. Aga tundes leedukaid, siis korvpall on nende au ja uhkus ning seal annavad kõik endast 110 protsenti alati.

Homme on täismaja, see on väärtus.

Just nimelt ja oleme seal ennegi täismaja ees tugevate riikide vastu häid mänge mänginud.

Isegi kunagi Prantsusmaad võitsime, tuleb meelde.

Ma arvan ka, et nüüd on esimesed pinged maas ja homme on palju lihtsam minna vastu, kus otseselt võidukohustust ei ole. Ma arvan, et mängijad, kes võib-olla natuke läbi põlesid, on homme rahulikumad ja suudavad oma taset näidata.