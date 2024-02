Eesti korvpallikoondise reis Põhja-Makedooniasse sai tagasilöögi

Eesti aja järgi kell 18.05 väljuma pidanud Tallinn-Frankfurti õhulind läks teele enam kui tunniajase hilinemisega, vahendab Delfi.

Seega jäi koondis Frankfurt-Skopje lennust maha ja ööseks tuli jääda Frankfurdis asuvasse hotelli.

Skopje lennule jõudmisest jäi puudu umbes 20-25 minutit. Saatuse nöögina oli Frankfurt-Skopje üks väheseid Lufthansa lende, mis väljus õigeaegselt.

"Ütleme nii, et Lufthansa on aja jooksul nr. 1 lennufirmast kukkunud allapoole. Aga Skopjesse on üsna keeruline teiste variantidega lennata," selgitas Eesti koondise mänedžer Raido Roos.

Neljapäeva hommikuks planeeritud treeningkord jääb seega ära.

Uus lend Skopjesse väljub Frankfurdist kohaliku aja järgi kell 12.05. Sihtkohta jõutakse kella 14 paiku, õhtune trenn on Skopjes kavas pärast kella 17.

Põhja-Makedoonia - Eesti EM-valikmäng algab reedel Eesti aja järgi kell 20. Seda saab jälgida ka ERR-i otseblogi vahendusel.