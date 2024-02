Vene: hea meel, et vahel juhtub ikka ilusaid asju ka!

"Hea meel, et vahel ikka juhtub ilusaid asju ka! Mul on hea meel, et see tuli siis, kui saal oli täiesti täis pakitud. Mängu atmosfäär ja see möll, mis ka praegu käib, on imetlusväärne," ütles koondise kapten Siim-Sander Vene mängu järel ERR-ile.

Eesti tegi suurepärase teise veerandaja ning juhtis kahel puhul ka 12 punktiga, ent kolmas veerandaeg oli mäng väga rabe ning perioodi esimese kaheksa minutiga viskas Eesti vaid kaks punkti. Tugeva kaitse abil hoidsid võõrustajad Leedut aga teisel poolajal 22 punkti peal ning võtsid lõpuks 65:59 võidu.

"Ütlesin juba pärast eelmist mängu [Põhja-Makedoonia vastu], kui seal üks hetk kümnega maha jäime, et see punt ei anna alla. Me ei kaota pead, me jääme rahulikuks, jääme mängu sisse. Neid hetki, kui täiesti ära oleme kukkunud, on väga vähe," rääkis Vene. "See on sellele noorele satsile päris hea kiidukoht, et nad ei viska püssi põõsasse, nad ei lähe närvi ja toimetavad samamoodi," lisas kapten.