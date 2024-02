Leedule tulevad EM-valikmänguks Eestiga appi Euroliiga mehed

Leedu koondise peatreener Kazys Maksvytis kutsus valikmängudeks koondisesse 14 meest. Nimistusse kuulub kuus Euroliigas leiba teenivat meest eesotsas Kaunase Žalgirise kapteni Edgaras Ulanovasega.

"Koondiseaken on sel aastal hästi planeeritud, sest koondise- ja klubimängude vahel on üsna pikk paus. Mul on üle pika aja suurepärane võimalus rahvuskoondist aidata. See on minu jaoks hea väljakutse, sest ma ei mäleta, et oleksin varem klubihooaja keskel koondises olnud. Mängudeni pole palju jäänud, kuid õnneks teeb kokkumängimise lihtsamaks asjaolu, et koondises on palju tuttavaid nägusid," rääkis Ulanovas Leedu korvpalliliidu vahendusel.

Lisaks Ulanovasele said Žalgirise mängijatest koondisekutse Tomas Dimša, Lukas Lekavičius, Laurynas Birutis ja Dovydas Giedraitis. Kuues Euroliiga mees on möödunud suvel Baskonia särgi Crvena Zvezda vastu vahetanud Rokas Giedraitis. Nimekamatest tegijatest jäävad eemale Tadas Sedekerskis (Baskonia), Rokas Jokubaitis (Barcelona) ja Donatas Motiejunas (Monaco).

Leedu kuulub 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis ühte alagruppi koos Eesti, Poola ja Põhja-Makedooniaga. 22. veebruaril võõrustatakse avamängus Poolat ning neli päeva hiljem minnakse võõrsil (Tallinnas) vastamisi Eestiga.

Leedu koondise koosseis EM-valikmängudeks Eesti ja Poolaga:

Edgaras Ulanovas - Kaunase Žalgiris

Dovydas Giedraitis - Kaunase Žalgiris

Laurynas Birutis - Kaunase Žalgiris

Lukas Lekavičius - Kaunase Žalgiris

Tomas Dimša - Kaunase Žalgiris

Rokas Giedraitis - Belgradi Crvena Zvezda

Margiris Normantas - Vilniuse Rytas

Gytis Radzevičius - Vilniuse Rytas

Osvaldas Olisevičius - Treviso Basket

Deividas Sirvydis - Panevežyse Lietkabelis

Gabrielius Maldunas - Panevežyse Lietkabelis

Ažuolas Tubelis - Klaipeda Neptunas

Martinas Geben - Manresa

Vaidas Kariniauskas - Vilniuse BC Wolves