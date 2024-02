Jukka Toijala: meil tuleb vastata Leedu füüsilisele mängule

"Tulime võiduga ja Leedu on täiesti teistsugune sats kui Põhja-Makedoonia," lausus Eesti koondise peatreener Jukka Toijala intervjuus ERR-ile.

"Kui mäng on läbi analüüsitud, siis leiab asjad, mida on vaja enda mängus paremini teha nii kaitses kui ka rünnakul. Aga eri satsidele on eri plaan. Loodame, et saime enesekindlust. Kohustuslik võit teeb natuke meie elu lihtsamaks."

Avamäng Põhja-Makedooniaga oli eriti esimesel poolajal pisut rabe. "Meil on vaja rünnakul asjad loogilisemalt teha. Ise eksisime rünnakutel, mida tegi olukorra raskeks," lausus Toijala.

"Aga kaitses leidsime teisel poolajal intensiivsuse ja õiged lahendused, mida teeme ja kuidas. Loodame, et see kandub Leedu mängule ka."

Toijala sõnul on Leedu kogenud meeskond. Peatreener Kazys Maksvytis on saanud meeskonnaga juba alates 2021. aastast tööd teha ja juhendas eelmisel hooajal ka Kaunase Žalgirist.

"Eks Leedul mängumehi piisab. Treeneri käe all on juba pikemat aega tööd tehtud ja mõned põhimängijad on tema klubis ka. Neil on asjad paika loksunud," ütles Toijala. "See on hea viskevõistkond, aga füüsiline ka. Meil peab olema tarkust ja tuleb vastata nende füüsilisusele. Siis on võimalus."

Kohtumised Leeduga on Eesti korvpallisõbrale kindlasti olulised. "Oleme Leeduga kolm korda kohtunud, korra siin Covidi ajal ja kaks korda Leedus," meenutas Toijala näiteid oma ametiajast. "Publiku huvi näitab see, et maja on välja müüdud juba mitu nädalat varem."