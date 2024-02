Kotsar EM-valikmängude eel: peame oma agressiivsuse maksma panema

Meeste korvpallikoondis alustab uut EM-valikmängude tsüklit 23. veebruaril võõrsilmängus Põhja-Makedoonia vastu, 26. veebruaril võõrustatakse tugevat Leedut.

"Enesetunne on väga hea, tundub, et kutid on koondiseaknaks valmis," rääkis Kotsar teisipäevasel treeningul. "Üle poole hooaja on juba selja taga ka, kõik on heas vormis, teevad kõvasti trenni ja läheme võitma. Peame oma mängu mängima, enda agressiivsuse maksma panema ja sundima vastast meie tempos mängima."

Kotsari koduklubi Baskonia on Hispaania kõrgliigas 12 võidu ja kümne kaotusega üheksandal kohal, Euroliigas on võistkond kogunud 14 võitu ja 12 kaotust, mis asetab nad praegu kaheksandale kohale. Otse play-off'i viivast kuuendast kohast ollakse samas vaid ühe võidu kaugusel.

Euroliigas on Kotsar keskmiselt 19 mänguminutiga kogunud 6,2 punkti, 3,5 lauapalli, 1,3 resultatiivset söötu ja 0,8 vaheltlõiget mängu kohta. Hispaania kõrgliigas on vastavateks näitajateks 18 minutit, 7,0 punkti, 3,5 lauapalli, 1,5 korvisöötu ja 0,7 vaheltlõiget.

"Klubihooaja poole pealt võiks liigas paremini, Euroliigas läheb enam-vähem hästi. Lõppkokkuvõttes saab alati paremini," tõdes Kotsar. "Eks alati tahad rohkem [mänguaega], aga lõppkokkuvõttes teen oma töö antud minutitega ära ja annan alati platsil endast maksimumi."

Oktoobri lõpus vallandas selleks hetkeks viis mängu järjest kaotanud Baskonia senise peatreeneri Joan Penarroya ning palkas tema asemele Duško Ivanovici, kellele on see juba neljandaks korraks Baskoniat juhendada.

"Uue treeneriga on kaitsemäng edasi läinud, ta nõuab meilt agressiivset kaitset ja ma arvan, et sellega olen suure sammu edasi teinud," sõnas Kotsar.