NBA-sse naasnud Simmons rebestas kannakõõluse

30-aastane Simmons sai vigastada treeningul ning rebestas Achilleuse kõõluse, teatas Sacramento klubi pühapäeval.

"Olen varemgi seisnud silmitsi väljakutsetega, mis on pannud mind proovile nii vaimselt, füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. Olen kõigile väljakutsetele lahenduse leidnud," kirjutas mängumees ühismeedias. "See vigastus on lihtsalt järgmine peatükk minu teekonnal, mitte minu loo lõpp."

Philadelphia 76ers valis Simmonsi 2016. aasta draft'is esimese valikuna ning ootused suurele tagamängijale olid hiiglaslikud, näiteks võrreldi tema potentsiaali LeBron Jamesi omaga. Simmons pidi oma esimese hooaja samuti vigastuse tõttu vahele jätma, kuid võitis järgmisel hooajal aasta uustulnuka auhinna. Pärast seda valiti ta kolmel korral tähtede mängule ning kahel korral oma positsioonil NBA parimaks kaitsemängijaks, kuid meeskonnaga ei suudetud veerandfinaalist edasi murda.

Kõrged ootused ja ebaõnn play-off'ides viisid Simmonsi maine Philadelphia fännide seas nii alla, et mängumees saadeti 2022. aasta veebruaris vahetustehingu raames Brooklyn Netsi. Ta veetis seal kolm täispikka hooaega, aga vigastused hakkasid teda tõsiselt kimbutama. 2025. aasta veebruaris liitus ta Los Angeles Clippersiga, aga jättis mulluse hooaja tervenisti vahele, et korralikult terveks saada.

Simmons käis eelhooajal Sacramento eest platsil kahes mängus ning tegi soliidseid esitusi, kogudes öösel vastu laupäeva San Antonio vastu 26 minutiga 14 punkti, kaheksa lauapalli ja seitse resultatiivset söötu.