Artur Konontšuk: välismaal on palju faktoreid, mis võivad enesekindlust mõjutada

Eesti korvpallikoondise 23-aastane ääremängija Artur Konontšuk alustab EM-valiksarja olles karastuse saanud Hispaania kõrgliigas. Suvel liitus ta Granada klubiga ja käis väljakul 16 liigamängus. Kuna Konontšuk sai Granadas keskmiselt vaid 10 minutit mänguaega, otsustas ta jaanuaris koduklubi vahetada.

"Hästi läks see, et ma sain kogeda kõige kõvemat koduliigat Euroopas. Näha ja mängida seal Madridi Reali, Barcelona, Valencia, Baskonia vastu. Väga palju häid kogemusi sain sealt, sest Hispaanias on tase nii palju kõrgem ja nii palju pisikesi detaile, mida sa pead tähele panema ja tegema. Kui mingi väikse vea teed, siis kohe karistatakse ära. Ainukene miinus oli see, et mängida ei saanud," selgitas Konontšuk.

Hispaaniast liikus Konontšuk Saksamaa meistriliigasse Oldenburgi klubisse, mille eest on pidanud nüüd neli mängu ja olnud platsil keskmiselt 19 minutit. "Seal on väga palju vigastatuid ja selle pärast mind sinna võetigi. Viis põhimängijat on vigastatud, mis tähendab, et mul on garanteeritud minutit. Seetõttu oligi kerge valik. Üleminek oli väga sujuv. Organisatsioon on professionaalne ja liiga on väga kõrge tasemega. Mulle isegi meeldib seal rohkem kui Hispaanias, just korvpalli mõttes," avaldas ääremängija.

Konontšuk mängib välismaal alles esimest hooaega. Laia ilma läks ta Kalev/Cramoga tehtud ajaloolise eurohooaja pealt, kui enesekindlus oli laes.

"Oldenburgis ei ole kindlasti samasugune nagu oli Kalevis Heiko Rannula käe all mängides. Vahe on ikka sees. Välismaal on ikkagi palju raskem. Keskkond on teine, keel on teine, tase on täiesti teine. Välismaal on palju faktoreid, mis võivad enesekindlust mõjutada, aga küll see tagasi tuleb," usub Konontšuk.

Kui on enesekindlust, siis kukuvad ka visked sisse. Konontšuk loodab, et koondisega peetavad EM-valikmängud aitavad tal jalad uuesti alla saada.

"Üritame mängida kiiret ja agressiivset mängu nagu viimasel ajal mänginud oleme. Praegu tundub seis hea. Mõndadel on ka koondises samalaadne olukord nagu minul, et klubis väga palju minuteid ei saa. Minu jaoks on koondises oluline uuesti jalad alla saada. Praegu tunnen, et vise on natukene rabe. Võib-olla mõtlen natukene rohkem viske ajal. Sellega on vaja vaimselt tööd teha. Ei tohi seda üle mõelda, kui oled vaba, siis lihtsalt viskad," lisas ta.

Põhja-Makedoonia - Eesti EM-valikmäng algab reedel Eesti aja järgi kell 20.00. Kohtumisele saab kaasa elada ERR-i otseblogi vahendusel.