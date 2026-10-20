Viimsi sai esimese võidu, kohtusid ka Keila klubid

Teisel poolajal mängu enda kasuks kallutanud Keila KK paremad olid P.J. Carter 18 ja Vitali Šõmanskõi 16 punktiga. Keila Basketile tõi 16 silma Rait-Riivo Laane.

Keila KK on nüüd võitnud sel hooajal kaks kohtumist ja kaotanud kolm, Keila Basket on kõigis viies mängus pidanud tunnistama vastase paremust.

Esimese võidu sai ka Viimsi, kes oli tunduvalt tasavägisemas kohtumises üle Läti Ülikoolist 88:86 (25:20, 27:21, 9:24, 27:21). Karl Gustav Jurtšenko panustas kaksikduubliga: 21 punkti ja kümme lauapalli.

Kolmapäeval kohtuvad ainsas mängus TalTech/Alexela ja Ogre.