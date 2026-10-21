TalTech sai Läti klubide üle kolmanda järjestikuse võidu

Eesti-Läti korvpalliliigas teenis TalTech/ALEXELA kolmanda järjestikuse võidu, kui oli kolmapäeval kodusaalis 82:78 üle BK Ogrest.

TalTech võitis ligi 800 koduse pealtvaataja ees avapoolaja 51:39 ning hoidis kolmandal veerandajal stabiilselt edu, aga ei visanud otsustava perioodi viie esimese minutiga ühtegi punkti ning Ogre pööras selle ajaga 57:69 kaotusseisu 70:69 eduseisuks.

Otsustavatel hetkedel suutis kodumeeskond aga mängu ikkagi enda kasuks pöörata. Seisul 74:74 realiseeris Siim-Markus Post 3.42 enne mängu lõppu ühe vabaviske ja Tormi Niits tõi pärast Ogre möödaviset korvi alt kaks punkti juurde, 1.51 enne lõpusireeni tabas Post kaugviske ja kuuepunktiliseks suurenenud vahet suudeti lõpuni hoida.

Ogre mängijad tegid kohtumise jooksul 19 pallikaotust ja TalTech realiseeris need 18 punktiks; kodumeeskond tabas väljakult viskeid 44-protsendiliselt (26/58) ja sai lausa 33 vabaviset, millest realiseeris 21.

Niits viskas TalTechi kasuks 17 punkti ja võttis seitse lauapalli, Post toetas meeskonda 15 punkti ja nelja resultatiivse sööduga. Oliver Metsalu ja väljakult kõik visked tabanud Saimon Sutt lisasid 12 punkti. Ogret ei päästnud ka 26 punkti visanud ja 11 korvisöötu jaganud Juris Vitolsi suur mäng.

TalTech on nüüd nädala jooksul Läti klubide üle teeninud kolm head võitu, kui oli 14. oktoobril Liepajast üle 78:71 ning alistas siis kaks päeva hiljem võõrsil Ventspilsi 85:82. Nelja võidu ja kahe kaotusega on TalTech tabelis täiseduga jätkava kolme Läti võistkonna järel neljandal kohal.