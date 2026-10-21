X!

TalTech sai Läti klubide üle kolmanda järjestikuse võidu

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Viimsi – TalTech/Alexela
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Viimsi – TalTech/Alexela Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliigas teenis TalTech/ALEXELA kolmanda järjestikuse võidu, kui oli kolmapäeval kodusaalis 82:78 üle BK Ogrest.

TalTech võitis ligi 800 koduse pealtvaataja ees avapoolaja 51:39 ning hoidis kolmandal veerandajal stabiilselt edu, aga ei visanud otsustava perioodi viie esimese minutiga ühtegi punkti ning Ogre pööras selle ajaga 57:69 kaotusseisu 70:69 eduseisuks.

Otsustavatel hetkedel suutis kodumeeskond aga mängu ikkagi enda kasuks pöörata. Seisul 74:74 realiseeris Siim-Markus Post 3.42 enne mängu lõppu ühe vabaviske ja Tormi Niits tõi pärast Ogre möödaviset korvi alt kaks punkti juurde, 1.51 enne lõpusireeni tabas Post kaugviske ja kuuepunktiliseks suurenenud vahet suudeti lõpuni hoida.

Ogre mängijad tegid kohtumise jooksul 19 pallikaotust ja TalTech realiseeris need 18 punktiks; kodumeeskond tabas väljakult viskeid 44-protsendiliselt (26/58) ja sai lausa 33 vabaviset, millest realiseeris 21.

Niits viskas TalTechi kasuks 17 punkti ja võttis seitse lauapalli, Post toetas meeskonda 15 punkti ja nelja resultatiivse sööduga. Oliver Metsalu ja väljakult kõik visked tabanud Saimon Sutt lisasid 12 punkti. Ogret ei päästnud ka 26 punkti visanud ja 11 korvisöötu jaganud Juris Vitolsi suur mäng.

TalTech on nüüd nädala jooksul Läti klubide üle teeninud kolm head võitu, kui oli 14. oktoobril Liepajast üle 78:71 ning alistas siis kaks päeva hiljem võõrsil Ventspilsi 85:82. Nelja võidu ja kahe kaotusega on TalTech tabelis täiseduga jätkava kolme Läti võistkonna järel neljandal kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

20:51

TalTech sai Läti klubide üle kolmanda järjestikuse võidu

08:37

Legia avas eurosarjas võiduarve, Drelli ja Konontšuki koduklubid kaotasid

08:03

NBA hooaeg algas kolme põneva lahinguga

20.10

Viimsi sai esimese võidu, kohtusid ka Keila klubid

20.10

Grünmann ja Küttis aitasid oma naiskonna Balti liigas esimese võiduni

20.10

Atlanta sai Reese'i vedamisel 11. katsel finaalseeria esimese võidu

19.10

Lips aitas koduklubi Poola kõrgliigas võidule

19.10

NBA-sse naasnud Simmons rebestas kannakõõluse

19.10

Euroliiga president tegi tuleviku osas olulise avalduse

18.10

Valküürid võitsid Ballhallas finaalseeria rabeda avamängu

18.10

Suurorg kerkis üleplatsimeheks, aga Jõesaar ja Tass jätsid võidu koju

18.10

VIDEO | Vaaks viskas Illinois' eest debüüdil 19 punkti

17.10

Drell viskas Neptunase võidukorvi

17.10

Tartu Ülikool ja Kalev võitsid suurelt

17.10

Legia teenis kodupubliku ees napi võidu

videod

sport.err.ee uudised

20:51

TalTech sai Läti klubide üle kolmanda järjestikuse võidu

20:38

Võimsas hoos Harju Laagri alistas Flora ja lisas hõbedaheitlusesse vürtsi

19:52

Wawrinka alistas karjääri eelviimasel nädalal endast 21 aastat noorema mehe

19:13

14-aastane ründaja nihutas Eesti jalgpallikoondiste väravarekordit

18:48

"Põlveklubisse" astunud Laak: mul on hing rahul, mind ei jäeta siin üksi

18:19

Allikad: Dakari ralli naaseb pika pausi järel Aafrikasse

17:36

Tallinnas toimuv võistlus toob rajale superkrossi superstaari

17:17

Käärikul toimub traditsiooniline liikumiskonverents Uuendatud

16:42

ERR loobus agressorriikidele antud õiguste tõttu noorte OM-i avatseremoonia näitamisest

16:11

Tamm langes üksikmängus välja, Ojakäär jõudis põhiturniirile

15:44

Levadia sõlmis uue kolmeaastase lepingu ka väravavahiga

15:04

Uku Jürjendali vastane sattus haiglasse

14:28

PSG read hõrenesid märkimisväärselt

13:54

Eesti meresõudjaid saatis rannasprindi MM-il edu

13:20

Endine snuukri maailma esinumber andis avameelse intervjuu

loetumad

20.10

Itaalia meedia: Tänak teeb Toyota roolis kaasa täishooaja

08:03

NBA hooaeg algas kolme põneva lahinguga

00:17

PSG sai teist vooru järjest kõlavast vastasest jagu

13:20

Endine snuukri maailma esinumber andis avameelse intervjuu

11:46

Rootsi suusaliit tahab peatada venelaste osalemise suusaalade MM-il

20.10

Mark Lajal kuulutas hooaja lõppenuks

20.10

O'Sullivan jäi Põhja-Iirimaal häbisse

08:37

Legia avas eurosarjas võiduarve, Drelli ja Konontšuki koduklubid kaotasid

20.10

Viimsi sai esimese võidu, kohtusid ka Keila klubid

16:42

ERR loobus agressorriikidele antud õiguste tõttu noorte OM-i avatseremoonia näitamisest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo