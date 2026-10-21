Legia avas eurosarjas võiduarve, Drelli ja Konontšuki koduklubid kaotasid

Heiko Rannula ja Markus Ilveri leivaisa Varssavi Legia avas teisipäeval korvpalli Meistrite liigas võiduarve. Henri Drelli ja Artur Konontšuki koduklubid pidid EuroCup'is kaotustega leppima.

Legia alistas alagrupifaasi teises voorus võõrsil Horvaatia klubi Cibona 95:77 (26:22, 21:20, 19:12, 29:13). Võitjate poolel kandsid põhiraskust Arguster Daniels ja Kristers Zoriks, kes said mõlemad kirja 21 punkti. Ilver aitas 10 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), kuue lauapalli, ühe resultatiivse söödu ja ühe viskeblokeeringuga. Legia alagrupis on kahe vooru järel kõigil neljal võistkonnal kirjas üks võit ja üks kaotus.

Henri Drell ja Klaipeda Neptunas kaotasid võõras saalis Podgorica Buducnostile 89:104 (22:31, 20:25, 26:24, 21:24). Drell viskas 25 mänguminutiga 17 punkti (kahesed 4/9, kolmesed 1/5, vabavisked 6/6), mis oli Neptunase mängijate seas paremuselt teine näitaja. Lisaks võttis ta viis lauapalli, andis ühe korvisöödu ja blokeeris ühe viske. Neptunase resultatiivseim oli Donatas Tarolis 22 punktiga. Leedu klubi kirjutas tabelisse ühe võidu kõrvale kolmanda kaotuse.

Artur Konontšuk ja Rostock alistusid koduplatsil Thessaloniki Arisele 79:110 (20:29, 17:29, 14:25, 28:27). 18 minutit mänginud Konontšuki arvele jäi neli punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/3), kaks lauapalli, üks resultatiivne sööt ja üks viskeblokeering. Rostocki mänguvankrit vedas Todd Withers 22 punktiga. Rostock on neljast mängust kaotanud kolm.