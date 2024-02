Stabiilsuse saavutanud Jõesaar: täismaja ees on Leedu vastu lihtsam mängida

Raskest põlvevigastusest taastunud ääremängija Janari Jõesaar on Poola kõrgliigaklubis Wloclaweki Anwilis hakanud näitama stabiilseid esitusi ning usub, et kodupubliku toetus aitab Eestit ka EM-valikmängus Leedu vastu.

"Tänase treeningu põhjal on raske öelda, aga meestel on alati koondise juurde tulles võitluslikku tahtmist. Midagi kerget trennis ei anta, kõik on mehe eest väljas," rääkis Jõesaar teisipäevases korvpallikoondise trennis. "Proovime päev korraga võtta, kõik liikumised endale selgeks teha ja kaitseasjad paika saada, siis on meil järgmises mängus kindlasti suured võimalused."

Meeste korvpallikoondis alustab uut EM-valikmängude tsüklit 23. veebruaril võõrsilmängus Põhja-Makedoonia vastu, 26. veebruaril võõrustatakse tugevat Leedut. "Suurfavoriit on ikka suur korvpalliriik Leedu, aga kui meile tuleb siin täissaal, on meil kergem nende vastu mängida," arvas Jõesaar.

2022. aasta oktoobris vigastas Jõesaar uue koduklubi Wloclaweki Anwili eest alles oma kolmandas mängus raskelt põlve ning pidi hooaja lõppenuks kuulutama. Sel hooajal on Jõesaar Poola kõrgliigas keskmiselt mänguaega saanud ligi 20 minutit ja selle ajaga visanud 7,3 punkti, võtnud 4,8 lauapalli ja andnud 1,2 resultatiivset söötu. Pärast aastavahetust on tema mänguminutid kasvanud.

"Üleüldiselt võib rahule jääda. Hooaja algus oli veidi keeruline, füüsiliselt ei olnud veel päris vana mina. Jõuludest saadik on mul isiklikus plaanis seis parem. See on pikem protsess. Ennast tagasi otseselt hoidma ei pea, põlv on sada protsenti korras, aga vanusega kaasneb lihtsalt see, et on vaja natuke rohkem sooja teha ja sellega tegeleda," rääkis Jõesaar.

Anwil hoiab Poola kõrgliigas 20 voorust võetud 17 võiduga kindlat esikohta, eurosarjas ning karikavõistlustel on hooaeg lõppenud. "Võistkonnal on üleüldiselt hooaeg hästi läinud, selle kallal nuriseda ei saa. Kindlasti ei mängi me veel oma potentsiaali välja, muudatused meeskonnas on rütmi võrreldes hooaja algusega natuke sassi lükanud ja ka vastased on oma võistkondi tugevdanud," selgitas ääremängija. "Isiklikus plaanis võiks natuke nuriseda, hooaja algus oli veidi ebastabiilne, nii mänguminutid kui statistika käis üles-alla. Viimasel ajal olen stabiilsuse saavutanud, aga hooaja lõpuni on veel kõvasti mängida."