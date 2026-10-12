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Tartu Ülikooli mänedžer Pokk: meeskond lubab koondiseaknaks ära

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Valitseva Eesti korvpalli meistermeeskonna Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mänedžer Mailis Pokk püüab töö kõrvalt koguda ka ise mänguvormi, et joosta novembris koondise eest taas väljakule.

Mailis Pokk on märtsist alates töötanud Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna mänedžerina. Saksamaal, Prantsusmaal ja Poolas profimängija leiba maitsnud Poki sõnul pakub Tartu klubi mängumeestele väga hea toe tulemuse tegemiseks.

"Omast kogemusest, mis mul on erinevate klubide juures olnud, siis Tartu organisatsioon on tõesti väga heal tasemel. Meil on kõik võimalused taastumiseks mängijatele, meil on iga päevaselt füsioterapeudid kohal, ÜKE treenerid on kohal ja pluss muidugi treenerite brigaad ise," rääkis meeskonna mänedžer.

Meeskonnaga töö kõrvalt pole Pokk ka oma mänguketse veel nurka kuivama jätnud. Ta kogub Tartu naiskonna juures vormi koondise esindamiseks. "Vastavalt siis meeskonna graafikule teen nii naiskonnaga trenni kui ka teen poiste esiliiga tiimiga vahepeal trenni, et saada rohkem koormust peale. Pluss kõik individuaalsed ÜKE-d ja jooksmised. Üritan hästi kombineerida kokku praegu," rääkis Pokk.

Korvpalli naiste Eesti meistrivõistlustel osaleb sel hooajal seitse naiskonda. Esimesed mängud peeti eelmisel nädalal. Tartu Ülikooli naiskond kaotas avamängu 69:77 Pärnu Spordikoolile. Kolme päeva eest toimunud kohtumises Pokk naiskonda aidata ei saanud, sest kõrval saalis mängis samal ajal Tartu meeskond Riia Zelliga ja töö oli prioriteediks.

"Varasemad kokkulepped, mis meil on tehtud siin meeskonna töö juures on tehtud minu mängimisega ka naiste liigas. Prioriteet selles mõttes on, et kui meeste meeskond mängib, siis ma olen nendega. Kõik on enne mängu küll korraldatud, kuid kunagi ei tea, mis siin mängu ajal võib tulla ette või jooksvalt võib tekkida, et peab ikkagi kohal olema," selgitas Pokk.

Pokk on ka rahvusnaiskonna pikaaegne kapten ja proovib koondist aidata veel novembri keskel, kui ees ootavad 2029. aasta EM-i eelvalikturniiri mängud Põhja-Makedoonia ja Rumeeniaga. Klubiga on ta kokku leppinud, et siis on prioriteediks koondise eest mängimine.

"Sellega on nüüd järgmine kokkulepe, et kui koondiseaken tuleb, siis mul on võimaldatud sinna minna ja see on minu kohustus ka, et ma koondise eest mängin. Selleks ma ennast ka vormis hoian ja rööprähklen erinevate võistkondade vahel," ütles Pokk.

Tartu meeskonna mänedžerina sai Pokk kevadel ametisse astudes tähistada meeskonnaga Eesti meistriliititli võitu ja šampust tahetakse Emajõe ääres ka uuel kevadel maitsta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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