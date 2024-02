Toijala: tegime taktikaliselt suurepärase mängu

"Kõva värk! Tublid poisid ja aitäh kõigile, kes tulid kaasa elama. See oli väga oluline, et meil oli siin saal rahvast täis, saime rasketest momentidest nende toetusega läbi. Nad olid meile väga abiks," sõnas Toijala Unibet Arenale kogunenud kuue ja poole tuhande inimese kiituseks.

"Oli füüsiline, raske mäng, nagu arvasimegi. Poisid võitlesid, olid kaitses kõvad, lauas möllasime eriti kõvasti. See oli väga oluline. Meeskond on õppinud, et rasked momendid tuleb läbi mängida ja mäng ei lähe lihtsalt, raskeid momente tulebki. Hoidsime need ära, lõpuks saime väga hea võidu kätte," lisas koondise peatreener.

Mõlemad meeskonnad tabasid esmaspäeval vaid viis kaugviset, Eesti proovis joone tagant 22 ning Leedu 18 korda. Lauavõitlus kuulus selgelt võõrustajatele, kui eestlased said kirja 48 ja leedukad 29 lauapalli, sealjuures võttis Eesti 15 ründelauda Leedu kahe vastu. Eesti jaoks on see esmakordne võit Leedu üle ametlikus valik- või finaalturniiri kohtumises.

"Ma arvan, et mõlemad meeskonnad olid valmis, kaitseplaanid olid paigas ja midagi lihtsat täna ei saanud. Teiseks: see on raske nädal, siin on natuke reisimist, treeningud ja nii edasi, võib-olla ei ole jalad kõige värskemad. Kindlasti mingi surve ka, olulised mängud, võitu ka vaja: kõik koos," selgitas Toijala.

"Meil oli suhteliselt okei distsipliin nii kaitses kui rünnakul, järgisime oma mänguplaani. Alati see ei õnnestu, tuleb eksimusi, aga suures pildis arvan, et tegime taktikaliselt suurepärase mängu. Poisid olid hästi valmis kaitseks, mida proovisime. Eks see võttis natuke energiat ära ja rünnak jäi veidi staatiliseks, aga lõpp hea, kõik hea," sõnas koondise peatreener võidu võtmete kohta.