Raieste uuest EM-valiktsüklist: kerge deja vu tunne on

Eesti meeste korvpallikoondis kogunes Tallinnas, et alustada uut Euroopa meistrivõistluste valiktsüklit. Ääremängija Sander Raieste avaldas lootust, et koondis on võimeline head mängu näitama.

"Ma arvan, et väga hea seltskond on koondisesse kutsutud. Ameerika poisid (USA-s mängivad koondislased - toim) on puudu, aga see tuumik, kes on kohale tulnud, nendega võime väga head korvpalli näidata," usub Raieste. "Ma polegi pikalt saanud hooajasiseselt koondist aidata. Kindlasti annab see meile väga palju juurde. Kui edaspidi hakkavadki koondiseaknad niimoodi olema, et kõik saavad kohal käia, siis on meie edasipääsu šansid palju suuremad."

Meeste korvpallikoondis alustab uut EM-valikmängude tsüklit 23. veebruaril võõrsilmängus Põhja-Makedoonia vastu, 26. veebruaril võõrustatakse tugevat Leedut.

"Uus ja huvitav valiktsükkel hakkab pihta ja läheme sama tulemust tegema. Neli aastat tagasi algas see kõik samamoodi Põhja-Makedoonia vastu, kerge deja vu tunne on. Naaberriikide vastu on alati lõbus mängida. Mul endalgi on paar tuttavat vastasvõistkonnas. Nii meile kui ka rahvale tuleb väga meeleolukas korvpallisündmus, mis loodetavasti lõppeb koduvõistkonna võiduga," märkis ääremängija.

Raieste nentis, et koduklubis Baskonias jääb tal puudu stabiilsusest. "Kui minu mänguminutid on üles-alla, siis on keeruline leida enesekindlust ja mängurütmi. Sellega on mul koondises kõige rohkem järeleaitamist vaja. Ma olen sel hooajal ainult paaril korral 20 minuti ringis mänginud, nüüd tuleb koondises harjuda suuremate minutite ja natukese teise rolliga.

Midagi enneolematut ma tegema ei hakka. Mängin seda rolli, mida vaja. Lõppkokkuvõttes loeb see, et meeskond võidab, mitte mitu punkti mina viskan. Minu suurim ülesanne pole kunagi olnud punkte visata. Pigem ikka lauas võidelda, kaitset mängida ja võistkonda energiaga kaasa tõmmata."