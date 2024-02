Jukka Toijala: meil on piisavalt jõudu ja pikkust, et võita

2019. aasta oktoobris Eesti korvpallioondise peatreeneriks valitud soomlase Jukka Toijala juhendamisel alustab meeskond teist EM-valiktsüklit. Eelmisel korral jõuti finaalturniirile ja saadi kokkuvõttes 19. koht. Millise eesmärgiga minnakse nüüd valikmängudele vastu?

"Ajalugu teha. Kui ma ei eksi, siis Eesti ei ole taasiseseisvumise järel kaks korda järjest EM-ile jõudnud. See on meie eesmärk, et jõuda EM-ile ja teha selles mõttes ajalugu," ütles Toijala.

Tallinnas kogunenud koondisega said liituda ka Baskonia klubiga Euroliigas mängivad Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste. "Enesetunne on väga hea. Kutid tunduvad, et on valmis selleks koondiseaknaks. Loomulikult üle poole hooaja on juba selja taga ka, et kõik on heas vormis, teevad kõvasti trenni, et läheme võitma," sõnas Kotsar.

Ma arvan, et see on väga hea, et meid on nii palju kohal. Ameerika poisid (USA-s mängivad koondislased - toim)) on puudu, aga see tuumik, kes on kohale tulnud, nendega võime väga head korvpalli näidata," märkis Raieste.

"Ma polegi pikalt saanud hooajasiseselt koondist aidata. Kui edaspidi hakkavadki koondiseaknad niimoodi olema, et kõik saavad kohal käia, siis on meie edasipääsu šansid palju suuremad. Neli aastat tagasi algas see kõik samamoodi Põhja-Makedoonia vastu, kerge deja vu tunne on. Uus ja huvitav valiktsükkel hakkab pihta ja läheme sama tulemust tegema," lisas Raieste.

Eesti alagrupist pääsevad finaalturniirile edasi korraldajana Poola ja kaks paremat meeskonda. Poola meistriliigat juhtivas Wloclawekis mängiv Janari Jõesaar loodab, et esmaspäeval hakkab hammas ka Leedu peale, sest mängitakse välja müüdud kodusaalis. "Suurfavoriit on ikka suur korvpalliriik Leedu, aga kui meile tuleb siin täissaal, on meil kergem nende vastu mängida," ütles Jõesaar.

Eestil on finaalturniirile pääsemiseks vaja kokkuvõttes parem olla Leedust või Põhja-Makedooniast. Esimeses mängus Skopjes peab koondis oma agressiivsuse maksma panema.

"Me peame vastastest intensiivsemad ja energilisemad olema. Ma arvan, et meil on selline koosseis, kus meil on piisavalt jõudu ja pikkust, et võita, aga meil on vaja seda ka platsil tõestada. Võõrsil on alati raske mängida, eriti sellises karukoopas, kus nad mängivad," analüüsis Toijala.

Eelmise EM-valiktsükli avamängus, neli aastat tagasi, võitis Eesti võõrsil Põhja-Makedoonia skooriga 81:72.