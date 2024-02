Avapoolajal säranud Jõesaar: selline võit annab hooaja lõpuni energiat

"Kuus ja pool tuhat inimest saalis andsid hea energia. Meeskonnakaaslased andsid täna väga palju jõudu üksteisele, see aitas kaasa," rääkis avapoolajal Eesti kasuks 16 punkti visanud Janari Jõesaar.

"Ma ei teinud otseselt midagi teisiti - samasugune mängupäeva rutiin, väike uinak hommikuse trenni ja mängu vahel. Tegin täpselt nii nagu olen terve hooaja vältel teinud," sõnas Jõesaar.

Teise poolaja alguses tabas Eesti koondist mõõnaperiood, aga oluliselt paremini ei läinud ka leedukatel. Kuigi eestlaste 12-punktiline edu sulas viimase perioodi alguseks viigiseisuks, hoidsid võõrustajad Leedut mängu viimase kuue minuti jooksul viie punkti peal ning teenisid valiksarjas teise võidu.

"Meeskonnal oli suur tahtmine rahva ees mängu võita. Lauapallid olid tähtsaks asjaks, mida hästi kontrollisime. Pärast sellist võitu on raske öelda, et midagi valesti tegime," lisas Jõesaar.

"Leedu on ikkagi suur korvpalliriik, suurt korvpalliriiki on väga tore võita ja see annab kindlasti mängijatele hooaja lõpuni energiat ja jõudu juurde. Võtame mängu korraga, järgmine tuleb novembris Poola vastu: tuleb ka kõva lahing, jääme ootama!" sõnas Poolas klubikorvpalli mängiv äär.