Hausenberg: lootused olid kõrgemad

Kui esimese võistluspäeva tulemused jätsid Hans-Christian Hausenbergile reaalse võimaluse koguda vähemalt 6000 punkti ning säilitada lootus pääseda maailma sisemeistrivõistlustele, siis pühapäevased alad läksid langevas joones.

Tõkkesprindi aeg 8,15 jäi rekordigraafikuga võrreldes 40 punktiga miinuspoolele. Teivashüppes tuli leppida tulemusega 4.94 ning sellega lisandus veel sadakond miinuspunkti. 1000 meetrit läbis Hausenberg kolme minuti ja 13 sekundiga ning sai kokku punktisumma 5774.

"Ma olin tänaseks sada protsenti valmis. Lootused olid kõrgemad. Aga nagu ka eilne näitas, vorm on tegelikult väga hea, lihtsalt tehniliselt olid kõik alad täiesti krobedad. Ja teivas samuti, et viimased kaks katset olid juba kõrgusel 5.04. Need olid sellised hüpped, millega võiksin 5.35 hüpata, aga teivas jäi veidi pehmeks ja jäin selle järgmise teiba valikuga hilja peale. Et võib-olla minu süü ka, et ma pole enne seda võistlust nii palju võistelnud. Oleks see võistlus kahe nädala pärast olnud, siis oleks teine jutt olnud. Aga pole hullu," võttis Hausenberg võistluse kokku.

Eelmisel aastal Euroopa paremikku tõusnud 21-aastane norralane Sander Skotheim näitas taas kõrget taset. Võidutulemus 6281 annab talle maailma hooaja edetabelis teise koha. Mullu püstitatud Norra rekordist jäi lahutama 37 punkti. Tallinna võistluse võitis ta täpselt 300 punktilise eduga.

"Kaugushüpe ja 1000 m jooks olid väga head. Füüsiline vorm tundub praegu väga hea, aga kahjuks tehniline pool üksikaladel ei ole veel sellisel tasemel nagu ma tahaks. Suurem osa aladest ei tundunud üldse head, aga punktisumma on väga hea. Olen rahul," ütles võidumees.

Skotheim tunneb, et on vähemalt praegu seitsmevõistluses parem kui kümnevõistluses. "Lähen sise-MM-ile, kui praegune punktisumma on sinna pääsemiseks piisav. Arvan, et on. See on minu jaoks üsna tähtis. Mul on tunne, et sisevõistlus sobib mulle natuke paremini. Ma olen veel noor ja vähemalt praegu olen seitsmevõistluses parem kui kümnevõistluses. Aga olümpiamängud on ikkagi peaeesmärk. Sisehooajal tuleb lihtsalt võistelda, leida hea võistlustunnetus ja aru saada, mille kallal tuleb tööd teha enne suve."

Eesti meistrivõistluste arvestuses sai Hausenbergi järel teise koha ning oli kokkuvõttes üheksas Taavi Tšernjavski 5490 punktiga. Kahe-aastase vahe järel õnnestus tal mitmevõistlus lõpuni teha.

Katre Sofia Palm: ma ei oodanud nii head tulemust

Naiste viievõistluses tuli neljandat aastat järjest Eesti meistriks Katre Sofia Palm. Rohkem kui 100 punktiga parandas ta isiklikku rekordit, kogudes 4315 punkti. Head konkurentsi pakkunud Liisa Maria-Lusti teise koha tulemus 4250 on samuti isiklik rekord.

"Ma ei oodanud üldse nii head tulemust. Mõni ala oleks võinud vähe paremini minna, aga samas mõni läks oodatust paremini, nii et kokkuvõttes olen väga-väga rahul ja Eesti meistritiitel on samuti väga-väga tore," ütles Palm. "See areng ei ole tulnud just nüüd, vaid ma olen oma treeneriga kuus aastat koostööd teinud ja see on igapäevane töö, mis nüüd lõpuks ometi on ka välja paista."

Viievõistluse kokkuvõttes sai Eesti meister üheksanda koha. Heatasemelise ja väga tasavägise võistluse võitja ukrainlanna Julia Loban kogus 4537 punkti.