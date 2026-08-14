Tilga ebaõnnestunud odaviskest: tahtmist oli 75, tehnikat 55 meetri jagu

Eesti kümnevõistlejatest oli Birminghami EM-il parim Karel Tilga, kes kogus kahe päevaga 8286 punkti ja sai viienda koha. Rasmus Roosleht oli 8199 punktiga seitsmes ning Risto Lillemets 8026 punktiga 12. Tiitlikaitsja Johannes Erm jättis võistluse avapäeva järel pooleli.

Tilga andis teisel päeval palju punkte ära eelviimasel alal ehk odaviskes, kus tema parimaks tulemuseks jäi 60.05. Siiski oli tema medalivõimalus selleks hetkeks üsna teoreetiline ja seetõttu oodatust madalamad kaared temas võistluse järel suurt meelehärmi ei tekitanud.

"Enne odaviset oli mul enam-vähem kõik teada. Et mul oleks 1500-s võimalik medali peale joosta, oli vaja sellist 70+ odakaart. Tahtmist oli 75 jagu, tehnikat 55 jagu ja välja tuli see, et ei saanud odale kolm korda pihta," tunnistas Tilga. "Jooksus oli enesetunne hea, eesmärk oli [Makenson] Glettyst ette jääda. Plaan oli teha oma jooksu, lõpus läksin tast lihtsalt mööda. Oli kontrollitud jooks," lisas ta.

Kokkuvõttes andis 8286 punkti Tilgale Birminghamis viienda koha. "Soorituse poolest tundus mulle endale parem kui Götzises, aga meil sattus nii, et kõik alad olid halva tuulega. Niimoodi on raske väga häid tulemusi teha. Olen stabiilselt saanud trenni teha, põlvemure, mis viimased kaks aastat segas, ei ole enam seganud. Olen saanud hakata stabiilselt trenni tegema ja see toob ka tulemusi," lõpetas Tilga oma kokkuvõtte.

Rasmus Roosleht jäi kümnevõistluse kahe viimase alaga rahule, kuigi tunnistas, et vorm oleks võimaldanud suuremat punktisummat. "Odaviskes oli korralik tulemus, tuul oli kehva, hakkas vastu puhuma ja sinna läksid mõned meetrid. Elu paremuselt teine jooks, ka pigem okei. Punktisumma võiks alati parem olla, vorm oli enamaks, aga läksin lõpuks rohkem koha peale välja. Punktid kadusid igale poole, aga pigem olen rahul. Seitsmes koht EM-il on kindlasti õnnestumine," kinnitas ta.

Risto Lillemets võitles kaks päeva kannavaluga ning tunnistas, et võistluse lõpetanud jooks oli kannale veel kõige valusam kogemus. "Ma ei tea, mis seal on, aga väga hull on," ütles ta. "Odaviskes tahtsin liiga palju, täiesti lagunes see asi seal ära. Kohutav, siiras, sügav pettumus," sõnas ta 56 meetri alla jäänud odakaare kohta.

"Praegu on emotsioon negatiivne, aga küll ma järele mõtlen ja leian midagi head ka. Aga jälle kahju. Ei tule, ei tule - raske on niimoodi. Elu läheb edasi, äkki kuu aja pärast teen uue stardi ja võib-olla läheb natuke paremini. Arvestades, millest ma läbi tulin, milline see ettevalmistus oli, läks väga hästi. Enne võistlust tekkis hea tunne ja kergus, arvad juba, et siit võib midagi tulla, aga jälle astud samasse ämbrisse. Aga küll üks hetk tuleb ja nii ongi," olid Lillemetsal kahetised tunded.