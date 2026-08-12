Skotheim jäi jälle Ermile võlgu, eestlane tänas arste

Tiitlikaitsja Johannes Erm on Birminghami EM-i kümnevõistluse kolme ala järel 2582 punktiga viiendal kohal ja kaotab oma isikliku rekordi graafikule 197 punktiga.

Erm alustas Birminghami EM-i 100 meetri jooksu ajaga 10,88, järgnes kaugushüppes kirja läinud 7.49. "Jäin jooksuga rahule, kahju, et oli natuke vastutuult. Kaugushüppes sain esimese katsega kohe korraliku tulemuse kirja," jõudis Erm ERR-ile rääkida, enne kui medalikursil liikuv Sander Skotheim intervjuule vahele segas.

Erm ja Skotheim on tiitlivõistlustel varemgi üksikalade võitude kihla vedanud ja panuseks on olnud Coca-Cola. Kuulitõukes sai Erm viimasel katsel kirja 14.55, norralane kümme sentimeetrit vähem. "Igal pagana võistlusel kaotan sellele kutile Coca-Cola," naeris Skotheim.

"Tundsin, et oli natuke kauge, pidin pakule lähemale venitama. Sain alles kolmandaks katseks sammu õigesti paika, aga kahjuks oli siis vastutuul," jätkas Erm kaugushüppest rääkides. "Pärnu tulemuse põhjal arvasingi, et teen umbes 14.60, sinnakanti läks ka," lisas ta kuulitõuke kohta.

Erm ütles, et kolme ala järel on valitsevaks emotsiooniks tänulikkus. "Olen [füsioterapeut] Risto Jamnesele ja [spordiarst] Mihkel Mardnale kõva peavalu teinud. Nad on mind siia aidanud. Eesti lippe oli päris palju, kohalike hääled on küll valjemad, aga kõigist muudest häältest on [eestlased] vist üle," muheles Erm.

Risto Lillemets (11,09 - 6.97 - 15.47) on 2467 punktiga 13. kohal. "Jooks oli hea, soojendusel oli väga hea tunne, mõtlesin, et võib väga hea aeg tulla, aga polnud see jooks nii hea kui oleks lootnud," alustas Lillemets.

"Kaugushüppes sama: kand oli natuke valus, aga viimane hüpe jalg isegi viskas. Tulemus ei olnud jällegi see, mida oleks tahtnud. Kuul oli normaalne, kuigi siis hakkasid juba krambid. Need on selle sooja ilma võlud ja valud. Ei, väga okei, mul on hea meel, et ma siin olen. Lihtsalt tulemused ei kajasta seda," tõdes ta.

Segava valu tõttu peab Lillemets kõrgushüppes ära tõukama valelt jalalt. "Ei tahaks öelda, et nalja hakkab saama, aga mõni hüpe võib päris totakas välja näha: andke siis andeks," naeris ta.

Karel Tilga alustas võistlust kahemeetrises vastutuules joostud 11,22-ga; kaugushüppes läks kirja 7.28 ja kuulitõukes 15.46. Kolme ala järel kaotab Tilga oma rekordigraafikule 177 punktiga ning liigub teoreetiliselt veel 8500 punkti kursil. "Ega ma ei jooksnud väga head jooksu ka, 11,2 on tsipa aeglasem ka kui võiks, aga meil oli kõige suurem vastutuul," tõdes Tilga. "Kauguses võtsin iga katse pool pöida lähemale, ei saanud kuidagi paku peale, kõik kolm tulid paku tagant. Kuulitõuge oli normaalne," võttis ta võistluse alguse kokku.