Hausenberg jäi Tallinnas MM-piletita, Palm ja Lusti parandasid isiklikke rekordeid

Hausenberg hoidis avapäeva järel teist kohta, kui läbis 60 m jooksu 6,89-ga, hüppas kaugust 7.66, tõukas kuuli 14.02 ja hüppas kõrgust 1.97. Teist võistluspäeva alustas Hausenberg 60 meetri tõkkejooksus kirja läinud 8,15-ga. Alavõidu võttis 7,99-ga tšehh Vilem Strasky, üldvõidu suunas liikuvale norralasele Sander Skotheimile läks kirja aeg 8,11 ning Taavi Tšernjavskile 8,40.

Teivashüppes ei suutnud Hausenberg seekord enamat kõrgusest 4.94 ehk loovutas oma rekordigraafikule enam kui sada punkti. Tšernjavski ületas 4.44, alavõit läks jagamisele 5.04 ületanud Skotheimi ja kreeklase Angelos-Tzanis Andreoglou vahel.

Hausenberg oleks pidanud 1000 m jooksus 6000 punkti kogumiseks oma isiklikku rekordit parandama enam kui kuue sekundiga, kuid talle läks kirja 3.13,8, mis on tema tippmargist ligi 17 sekundit kehvem tulemus. Skotheim võitis jooksu ajaga 2.37,64 ning Tšernjavski sai 11. koha ajaga 2.50,6.

Skotheim kogus võistluse kokkuvõttes 6281 punkti, jäädes eelmisel aastal sise-EM-il püstitatud isiklikule rekordile alla 37 punktiga. Teise koha hõivas tšehh Vilem Strasky 5981 punktiga ja kolmandaks tuli leedulane Edgaras Benkunskas 5871 punktiga.

Hausenberg teenis 5774 punktiga neljanda koha ja tuli ühtlasi Eesti talviseks meistriks mitmevõistluses. "Kokkuvõttes jään pigem rahule. Kõige tähtsam, et jäin terveks. Siit on hea edasi minna. Veebruarikuus on veel võistlusi, kus loodan paremaid tulemusi näidata. Täna oli kõik üsna rabe. Füüsiline pool näitas, et võimu on, aga tehniliselt tuleb veel vaeva näha. 1000 meetri jooksus on veel probleemseid asju, mis mind jooksu ajal segavad. Pean targemate inimestega nõu pidama," ütles ta Delfi Spordile.

Taavi Tšernjavski pälvis 5490 punktiga üheksanda koha ning Aleks Malm sai 4838 punktiga 14. koha. Kokku lõpetas võistluse 16 sportlast.

Seitsmevõistluse lõppjärjestus:

1. Sander Skotheim 6281 punkti (7,02 - 7.83 - 13.95 - 2.09 - 8,11 - 5.04 - 2.37,63)

2. Vilem Strasky 5981 (6,87 - 7.21 - 14.05 - 1.97 - 7,99 - 4.74 - 2.40,65)

3. Edgaras Benkunskas 5871 (7,04 - 6.86 - 15.27 - 2.06 - 8,17 - 4.74 - 2.47,93)

4. Hans-Christian Hausenberg 5774 (6,89 - 7.66 - 14.02 - 1.97 - 8,15 - 4.94 - 3.13,80).

...

9. Taavi Tšernjavski 5490 (7,07 - 7.22 - 12.40 - 1.88 - 8,29 - 4.44 - 2.50,60).

...

14. Aleks Malm 4838 (7,36 - 6.56 - 11.26 - 1.82 - 8,65 - 4.14 - 2.58,34).

***

Pühapäeval alanud naiste viievõistluses teenis 60 meetri tõkkejooksus esikoha 8,24 jooksnud britt Abigail Pawlett, kellele järgnesid norralanna Ida Eikeng (8,31) ja horvaatlanna Jana Košcak (8,37). Hea jooksu tegid eestlannad Liisa-Maria Lusti (8,50, kuue sajandikuga uus isiklik rekord) ning Katre Sofia Palm (8,59, sajandik kiirem kui rekordvõistlusel).

Kõrgushüppes lisas 1.73 ületanud Palm oma rekordvõistluse graafikule võrreldes kaks sentimeetrit, rekordseerias 1.80 ületanud Lustile jäi pühapäeval kirja 1.76. Alavõidu pälvis 1.85 ületanud rootslanna Bianca Salming.

Kuulitõukes sai Palm kirja 13.65 ja Lusti 10.90. Parimat tõukekätt näitas ukrainlanna Julja Loban (15.24). Kaugushüppes võttis Lusti alavõidu 6.29-ga, lennates võrreldes rekordseeriaga üheksa sentimeetrit kaugemale. Palmi pikima õhulennu kauguseks mõõdeti 6.05.

Viimasel alal ehk 800 m jooksus nihutasid mõlemad Eesti naised oma rekordeid. Palm parandas isiklikku rekordit üheksa sekundiga (lõpuaeg 2.22,38) ning Lusti oli oma senisest tippmargist ligi viis sekundit nobedam (2.23,52). Alavõidu noppis ungarlanna Szabina Szucs 2.15,30-ga.

Võistluse võitjaks tuli ukrainlanna Loban 4537 punktiga. Vaid nelja punktiga jäi talle alla rootslanna Salming (4533 p). Pjedestaali madalaimale astmele kerkis sakslanna Vanessa Grimm (4494 p).

Palm teenis kokkuvõttes isiklikku rekordit tähistavad 4315 punkti, mis andis talle üheksanda koha ja talvise Eesti meistritiitli. Lusti parandas samuti tippmarki, saavutades 4250 silmaga 11. koha. Ühtlasi tõusis Lusti Eesti kõigi aegade edetabelis kuuendale kohale, Palm jätkab endiselt viiendana.

Viievõistluse lõppjärjestus:

1. Julia Loban 4537 punkti (8,56 - 1.76 - 15.24 - 6.11 - 2.18,44)

2. Bianca Salming 4533 (8,83 - 1.85 - 14.73 - 5.91 - 2.15,87)

3. Vanessa Grimm 4494 (8,62 - 1.73 - 14.80 - 6.18 - 2.17,41)

...

9. Katre Sofia Palm 4315 (8,59 - 1.73 - 13.65 - 6.05 - 2.22,38)

...

11. Liisa-Maria Lusti 4250 (8,50 - 1.76 - 10.90 - 6.29 - 2.23,52)