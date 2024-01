Paltser: Otil ja Martinil on vaja atra seada

Meie jaoks on see kindlasti eriline aasta algus - Ott Tänak tagasi Hyundais. Kas maailma jaoks on see ka kuidagi erilisem kui tavaliselt?

Eriline on see punktisüsteem, mis see aasta tuleb. Aga viies hooaeg järjest hakkavad Tänak ja Järveoja püüdma MM-tiitlit, millest eelnevatel aastatel on ilma jäädud. Loodame, et see aasta on parem.

Punktisüsteem on selline, et praegu kõik kiruvad. Kas seal midagi head ka on ja mida see punktisüsteem peaks kasu tooma?

Palju on seda kirutud, aga Hyundai, kus [tiimipealik] Cyril Abiteboul on seda öelnud ja mina olen samal arvamusel - anname süsteemile vähemalt võimaluse. Kui eelmine hooaeg kirusime igavaid pühapäevi, siis uus süsteem peaks vähemalt need pühapäevadki põnevamaks tegema. Võidu väärtus väheneb, aga loodetavasti tuleb põnevam hooaeg.

Tänak on Hyundais tagasi. Mitmenda ralli pealt saame öelda, et see valik oli õige?

Seda näitab hooaeg. Eelneva kolme Hyundai hooaja pealt ütleks, et kui juba seekord Monte Carlos finišisse jõutakse, on edusamm. Eelneval kolmel seda ju ei tehtud ja eile võideti testikatse. Algus on hea.

Me peaks rahulikult võtma.

Kindlasti peaks rahulikult võtma. Otil ja Martinil on vaja seda atra seada. Mis siis, et on olnud vaid aastane paus. Auto on natuke erinev.

Thierry Neuville on tiitlipretendent ja sõidab samuti Hyundais. Kuidas see esinumbriteema lahendatakse. Kas on seal midagi välja kõlanud, et see on juba paigas?

Ei, see ei ole paigas. Meeskonna boss on seda ka öelnud, et see selgub hooaja jooksul ja siis hakatakse vastavalt neid otsuseid tegema.

Mille poolest praegune Hyundai erineb sellest, kust Tänak lahkus?

Nii nagu Ott on ise ka oma kommentaarides öelnud, et see väga palju ei erine. Nipet-näpet on seal tehtud ja kõige suurem erinevus on aerodetailides, mis jaanuaris sai FIA poolt kinnituse.

Hyundai põhikonkurent on Toyota. Mis on ühe teoreetiline eelis teise ees?

Kui mõtleme hooajale pikemalt, siis kruusarallidel tagantpoolt startides võiks olla eelis. Maailmameistrid [Kalle] Rovanperä ja [Sebastien] Ogier hakkavad seal kordamööda käima. Tootjate heitluses on Toyota kindlasti kõige tugevam konkurent. Sõitjatest on ainult Elfyn Evans, kes läheb MM-tiitli peale.

Aga autode poole pealt saame ka midagi öelda?

Seda näeme hooaja käigus. Seda on täna veel keeruline öelda.