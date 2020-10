Endine tüdruksõber süüdistab US Openi finalisti lähisuhtevägivallas

Zverevi endine tüdruksõber Olga Šarõpova rääkis Venemaa väljaandele Tšempionat, et Zverev ründas teda mulluse US Openi ajal, pärast seda, kui oli veetnud aega koos Daniil Medvedjevi naise Dašaga.

"Kui koju jõudsin, tülitsesime. Kirjutasin Instagramis, et ta üritas mind padjaga lämmatada ja väänas mu käsi. Üritasin toast mitu korda välja joosta, kuid ta ei lubanud mul seda teha. Kartsin, et keegi näeb või kuuleb meid, aga mul õnnestus lõpuks toast paljajalu välja joosta," rääkis venelanna. "Saša [Zverev] leidis mu alumisel korrusel ülesa, lükkas mu vastu seina ja ütles, et ta võib minuga teha mida tahab."

Venelanna sõnul ei olnud see esimene taoline intsident, kuid US Openi ajal juhtunu pani ta oma elu pärast kartma.

Zverev lükkas kõik süüdistused tagasi. "Need teevad mind väga kurvaks," kirjutas ta sotsiaalmeedias. "Oleme üksteist tundnud lapsest saadik ja jaganud mitmeid kogemusi. Kahetsen väga, et ta sellise avalduse tegi, sest need süüdistused ei vasta tõele. Meil oli suhe, kuid see lõppes juba ammu."

Kolmapäeval teatas teine Zverevi ekspruut Brenda Patea, et ootab tennisisti last. "Mul ei ole plaanis temaga hooldusõigust jagada, kuid annan endast kõik, et laps kasvaks üles korralikus keskkonnas. Me ei suhtle Alexiga," rääkis Patea Bildile.

"Kuigi mina ja Brenda ei ole enam koos, on meil hea suhe ja kavatsen oma isakohustusi täita," vastas Saksamaa esireket.