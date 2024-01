Rafael Nadal naasis võistluskarussellile võidukalt

37-aastane Nadal mängis viimati tänavu jaanuaris Austraalia lahtistel, kus ta langes teises ringis konkurentsist. Maikuus teatas endine maailma esireket, et plaanib 2024. aastal oma karjääri lõpetada.

Nadal kohtus Brisbane'i üksikmänguturniiri avaringis kvalifikatsiooni kaudu põhiturniirile jõudnud austerlase Dominic Thiemiga. Mehed pidasid maha tasavägise avaseti, mis kulges Nadali juhtimisel kuni seisuni 6:5, mil hispaanlane lõpuks vastase pallingu murdis ja neljanda settpalliga võitis.

Teises setis näitas Nadal aga klassi, alustades kolme järjestikuse geimivõiduga. Thiem võitis siis ühe geimi, aga legendaarne Nadal võitis uuesti kolm geimi järjest ja teenis kokkuvõttes 7:5, 6:1 võiduga edasipääsu teise ringi.

"Täna on minu jaoks väga emotsionaalne ja tähtis päev, see on olnud mu tennisekarjääri raskeim aasta," sõnas Nadal. "Mul oli võimalus pärast aastast pausi tagasi tulla ja selle imelise publiku ees mängida. Kohe esimesel päeval nii positiivsel tasemel mängimine teeb mind väga uhkeks."

Nadal servis kirurgilise täpsusega, võites esimeselt servilt punkti 88-protsendilise eduga ning teiselt servilt 80-protsendilise eduga. Mõlemad mehed lõid poolteist tundi kestnud kohtumises kolm ässa ning kümme äralööki, Nadal kasutas ära pooled enda kuuest murdevõimalusest.

Nadal mängis esimest korda pärast vigastuspausi juba 31. detsembril, kuid pidi paarismängus koos kaasmaalse Marc Lopeziga austraallaste Max Purcelli ja Jordan Thompsoni 6:4, 6:4 paremust tunnistama.