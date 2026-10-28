Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

Kui meeskonnad kohtusid pool kuud tagasi Bundesligas, läks Dortmundil Heina värava lahtimuukimiseks aega 79 minutit, peagi järgnenud Nico Schlotterbecki 85. minuti tabamus paistis olevat mängu saatuse otsustaja. Ent Werder tuli üliraskest seisust välja ja võitles Ludovit Reisi ja Niclas Füllkrugi väravatest välja magusa viigipunkti, meenutas Soccernet.ee.

Seekord mängiti eestlane üle juba mängu alguses. Maximilian Beieri sööt värava ette põrkas Julian Ryersonist meeskonnakaaslasele Serhou Guirassyle, kes torkas lähilöögi läbi Heina näppude võrku. Mõni minut hiljem sai Beier ise palli võrku, kuid Werderi õnneks tõusis suluseisulipp. See ei päästnud neid pikalt kahevärvalisest kaotusseisust, sest 17. minutil oli Carney Chukwuemeka madal pommlöök täpne ja piisavalt tugev, et läbi Heina käe võrku sahistada.

Werder alustas teist poolaega esimesega võrreldes selgelt paremini. Nad on tänavu standardolukordades ohtlikud olnud ja seda näidati ka 48. minuti nurgalöögi puhul, kuid Cedric Itteni pealöök Gregor Kobelile probleeme ei valmistanud.

Werder tegi tunni täitumise eel nelikvahetuse, sekkujate hulgas oli ka kuu alguses Dortmundi vastu viigi päästnud Füllkrug. See käik muutis mängu, sest viie minuti järel realiseeris ründaja Ryersoni põhjustatud penalti ning vaid mõni minut hiljem seadis kogenud sakslane kaunil moel tabloole viiginumbrid. Füllkrug viskas keskjoone juures palli Waldemar Antonil jalge vahelt, jooksis sellega karistusala taha, kust vajutas Kobelile püüdmatult alumisse nurka.

Seega Werder kordas eelmise omavahelise kohtumise tempu ja tuli taas kaheväravalisest kaotusseisust välja. Neil oli isegi suurepärane võimalus mäng täielikult enda kasuks pöörata, kuid teise vahetusmehe Mitchell Weiseri madal löök karistusala joonelt läks poole meetri jagu väravast mööda.

See eksimus maksis valusalt kätte samal minutil, mil Füllkrug kaks ja pool nädalat tagasi viigistas. Dortmund teenis teisel üleminutil karistuslöögi, mille Marcel Sabitzer keerutas meisterlikult esiposti kõrvale, kerkides mängu kangelaseks. Favoriit sai keerulisel moel 3:2 võidu ja tagas pääsme 16 parema hulka.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.