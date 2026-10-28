X!

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

Jalgpall
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Eibner-Pressefoto
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise väravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder langes Saksamaa karikasarjas riigi tippklubi Dortmundi Borussia vastu konkurentsist 2:3 kaotusega, seejuures otsustav värav sündis eelviimasel minutil.

Kui meeskonnad kohtusid pool kuud tagasi Bundesligas, läks Dortmundil Heina värava lahtimuukimiseks aega 79 minutit, peagi järgnenud Nico Schlotterbecki 85. minuti tabamus paistis olevat mängu saatuse otsustaja. Ent Werder tuli üliraskest seisust välja ja võitles Ludovit Reisi ja Niclas Füllkrugi väravatest välja magusa viigipunkti, meenutas Soccernet.ee.

Seekord mängiti eestlane üle juba mängu alguses. Maximilian Beieri sööt värava ette põrkas Julian Ryersonist meeskonnakaaslasele Serhou Guirassyle, kes torkas lähilöögi läbi Heina näppude võrku. Mõni minut hiljem sai Beier ise palli võrku, kuid Werderi õnneks tõusis suluseisulipp. See ei päästnud neid pikalt kahevärvalisest kaotusseisust, sest 17. minutil oli Carney Chukwuemeka madal pommlöök täpne ja piisavalt tugev, et läbi Heina käe võrku sahistada.

Werder alustas teist poolaega esimesega võrreldes selgelt paremini.  Nad on tänavu standardolukordades ohtlikud olnud ja seda näidati ka 48. minuti nurgalöögi puhul, kuid Cedric Itteni pealöök Gregor Kobelile probleeme ei valmistanud.

Werder tegi tunni täitumise eel nelikvahetuse, sekkujate hulgas oli ka kuu alguses Dortmundi vastu viigi päästnud Füllkrug. See käik muutis mängu, sest viie minuti järel realiseeris ründaja Ryersoni põhjustatud penalti ning vaid mõni minut hiljem seadis kogenud sakslane kaunil moel tabloole viiginumbrid. Füllkrug viskas keskjoone juures palli Waldemar Antonil jalge vahelt, jooksis sellega karistusala taha, kust vajutas Kobelile püüdmatult alumisse nurka.

Seega Werder kordas eelmise omavahelise kohtumise tempu ja tuli taas kaheväravalisest kaotusseisust välja. Neil oli isegi suurepärane võimalus mäng täielikult enda kasuks pöörata, kuid teise vahetusmehe Mitchell Weiseri madal löök karistusala joonelt läks poole meetri jagu väravast mööda.

See eksimus maksis valusalt kätte samal minutil, mil Füllkrug kaks ja pool nädalat tagasi viigistas. Dortmund teenis teisel üleminutil karistuslöögi, mille Marcel Sabitzer keerutas meisterlikult esiposti kõrvale, kerkides mängu kangelaseks. Favoriit sai keerulisel moel 3:2 võidu ja tagas pääsme 16 parema hulka.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

08:42

Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

08:09

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

27.10

Järvela: kui Kane saaks vastu MM-tiitli, annaks ta kohe Ballon d'Or'i ära

27.10

Flora noored kohtuvad Chelseaga: see on preemia tehtud tulemuse eest

27.10

Levadia pööras teisel poolajal Tammeka vastu kaotusseisu võiduks

27.10

Mustmaa pääses Serbia kõrgliigas vooru sümboolsesse koosseisu

27.10

Viies järjestikune võit tõstis PSG Prantsusmaal tabeli tippu

27.10

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

27.10

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

26.10

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis MM-festivalil alagrupi

sport.err.ee uudised

08:42

Inglismaa meister Arsenal kaotas karikasarjas neljanda liiga klubile

08:09

Hein ja Werder kaotasid Dortmundile üleaja karistuslöögist

00:05

Valencia lõpetas Euroliiga tippude lahingus Fenerbahce võiduseeria

27.10

Järvela: kui Kane saaks vastu MM-tiitli, annaks ta kohe Ballon d'Or'i ära

27.10

Flora noored kohtuvad Chelseaga: see on preemia tehtud tulemuse eest

27.10

ETV spordisaade, 27. oktoober

27.10

Aigro tahab jõuda MK-etapil pjedestaalile, Vagul kodus kaela MM-kulda

27.10

Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla Uuendatud

27.10

Kehra pani Tapa vastu viimasel veerandil oma paremuse maksma

27.10

Levadia pööras teisel poolajal Tammeka vastu kaotusseisu võiduks

27.10

Mustmaa pääses Serbia kõrgliigas vooru sümboolsesse koosseisu

27.10

Venus Williams kaotas endast 28 aastat nooremale vastasele

27.10

Tamm alustas Singapuri turniiri topeltvõiduga

27.10

Viies järjestikune võit tõstis PSG Prantsusmaal tabeli tippu

27.10

Nelli Differt naaseb laupäeval võistlusrajale

27.10

Eesti hokikaksikute ema: laske spordil lapsele vastutust õpetada

27.10

NBA tegi vastuolulise äritehingu

27.10

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

27.10

Eesti ratturid jõudsid Šveitsis kahekesi pjedestaalile

27.10

Milwaukee jõudis fantastilise vooru abil meistrisõrmuste lähedale

loetumad

27.10

Maailma parimaks jalgpalluriks valiti Harry Kane

27.10

Kylian Mbappe langes Hiinas põlu alla

27.10

Kaotusseisust väljunud Cleveland võitis lisaajal, Curry tabas kõik visked

27.10

NBA tegi vastuolulise äritehingu

27.10

Eesti hokikaksikute ema: laske spordil lapsele vastutust õpetada

26.10

LeBron James pidi tsentrina mängima: see pole jätkusuutlik plaan

25.10

Venemaa sai suure tiitlivõistluse korraldusõiguse

27.10

Nelli Differt naaseb laupäeval võistlusrajale

27.10

Võiduta jätkav Keila Basket jäi Riia teismelistele alla Uuendatud

27.10

Eesti ratturid jõudsid Šveitsis kahekesi pjedestaalile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo