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Pikalt pausilt naasnud Holger Rune sai viimaks võidu

Tennis
Holger Rune
Holger Rune Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Tennis

Pikalt vigastuspausilt naasnud Taani tennisemängija Holger Rune teenis pärast eemaolekut esimese ATP taseme võidu, kui alistas Baselis toimuva turniiri avaringis prantslase Quentin Halysi (ATP 45.) 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

Praeguseks 23-aastane Rune rebestas mullu oktoobris Stockholmis Achilleuse kõõluse ja pidi pea aasta eemal olema. Septembris tõi ta Taani koondisele Davise karikasarjas paar võitu, kuid piirdus oktoobris Tokyos ja Shanghais ühe matšiga.

Alanud nädalal Baselis toimuval ATP 500 turniiril sai ta viimaks võidu kätte, kuigi pidi Halysiga kaks tundi ja 42 minutit vaeva nägema.

Baseli turniiril osalevad teiste seas serblane Novak Djokovic, ameeriklased Ben Shelton ja Taylor Fritz ning teine asetus on prantslasel Arthur Filsil ja kolmas hispaanlasel Rafael Jodaril, aga tegemist on ka kohaliku kuulsuse Stan Wawrinka viimase esitusega profitasemel.

41-aastane kolme suure slämmi turniiri võitja läheb teisipäeva õhtul avaringis vastamisi tugeva tšehhi Jiri Leheckaga, kes hoiab maailma edetabelis 21. kohta.

Mullu võidutses Baselis portugallane Jose Fonseca, kes aga tänavusest jõuproovist vigastuse tõttu loobus.

Toimetaja: Siim Boikov

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