Maailma parimad ammulaskjad selgitavad esmakordselt Eestis MK-võitja

Viimati toimus Eestis sama ala suurvõistlus 2018. aastal, mil Pärnu Rannastaadionil viidi läbi Euroopa meistrivõistlused.

MK-finaali pääsevad maailma edetabeli alusel vaid 16 parimat mees- ja naisammulaskjat. Tänavu astuvad Pärnumaal võistlustulle maailma tipplaskjad Prantsusmaalt, Horvaatiast, Austriast, Tšehhist, Šveitsist ja Eestist. Eestit on tänavu laskejoonel esindamas kaks naist ja seitse meest, mis on Eesti läbi aegade rekordarv.

Naistest asuvad võistlustulle Merike Kahk ja Rita Raud. Meestest on joonel Teet Tagapere, Ain Järvesaar, Madis Kivi, Robert Järvesaar ning Rihard Järvesaar, Mati Sereda ja Jakob Kivi, kes pääsesid MK-finaali esmakordselt.

Sündmus on oluline tähis nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel: rahvusvaheline alaliit IAU tähistab tänavu oma 70. juubelit ning Eesti ammulaskmine tähistab järgmisel aastal 50. aastapäeva.

Tänavune MK-finaal on ka kaalukas ettevalmistus järgmiseks aastaks, mil Eesti Amburite Liit korraldab Pärnumaal IAU ja WCSA ühised maailmameistrivõistlused. Suurvõistlused kuuluvad programmi "Pärnu – Euroopa spordilinn 2027".

Ajakava:

Reede, 30. oktoober – kvalifikatsioon

13.00 – 13.45 Naiste ametlik treening

14.00 – 14.45 Meeste ametlik treening

15.00 Võistluse ametlik avatseremoonia

15.30 Naiste kvalifikatsioon (30 noolt)

16.30 Meeste kvalifikatsioon (30 noolt)

Laupäev, 31. oktoober – Finaalid ja kulminatsioon

09.00 Naiste 1/8-finaalid (asetus kvalifikatsiooni põhjal)

10.00 Meeste 1/8-finaalid

11.00 Naiste ja meeste 1/4-finaalid

11.50 Naiste ja meeste 1/2-finaalid

14.00 Pronksimatšid

14.50 Kullamatšid