Perez pikendas Cadillaciga lepingut

36-aastane Perez ja tema tiimikaaslane Valtteri Bottas liitusid Cadillaciga eelmise aasta augustis. Kuigi kumbki neist ei ole Cadillaci debüüthooajal ühtegi punkti kogunud, otsustas tiim siiski pakkuda mehhiklasele uut lepingut.

"Olen sellesse projekti esimesest päevast alates uskunud. Seega tundub lepingu pikendamine selle peatüki loomuliku jätkuna. Vormel-1 sarjas nõuab meeskonna ülesehitamine aega, väsimatut tööd ja kannatlikkust, aga edusammud, mida koos teeme, pakuvad tohutult rahuldust," kommenteeris Perez pressiteate vahendusel.

Perez sõlmis uue lepingu loetud päevad enne tema kodumaal toimuvat etappi, kus ta teeb oma 300. stardi kuninglikus vormelisarjas. Ta debüteeris vormel-1 sarjas 2011. aastal ning on võitnud kuus GP-d.