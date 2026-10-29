Vetkali väravasöödust jäi Hollandis madalama liiga klubi vastu väheks

Eesti jalgpallur Martin Vetkal andis Hollandi karikavõistluste 1/32-finaalis väravasöödu, aga tema koduklubi Dordrecht langes konkurentsist, kaotades kahe liigatasandi võrra madalamal mängivale Genemuidenile 2:3.

Vetkal kuulus esiliigaklubi Dordrechti põhikoosseisu ning andis 42. minutil madala söödu jooksu peale karistusalasse Beni Mpanzule, kes triblas seal ühest vastasest mööda ja lõi 1:1 viigivärava, kirjutab Soccernet.ee.

Teise poolaja alguses läks Dordrecht juhtima, aga Genemuiden pööras kahe tabamusega seisu ümber. Vetkal vahetati välja 84. minutil, kui kõik väravad olid löödud.

Eesti noortekoondislase Soufian Gourami koduklubi, Saksamaa esiliiga liider Berliini Hertha alistas karikavõistluste 1/16-finaalis kahe liigatasandi võrra madalamal mängiva Jeddelohi 2:0.

Viimastes liigamatšides vahetusest sekkunud Gouram pääses kolmapäevases karikamängus põhikoosseisu. Tema duellivõidust keskväljakul sai alguse rünnak, millest Hertha avas 57. minutil skoori. Värava lõi Josip Brekalo. Viis minutit hiljem vahetati Gouram puhkama.