TalTech/Alexela pani Läti Ülikooli kindlalt paika

Külalismeeskond tabas väljakult viskeid vaid 37-protsendiliselt, seejuures läbis 28 kolmepunktiviskest korvirõnga vaid kaheksa (täpsusprotsent 28). TalTechi kolmeste protsent oli veel kehvem (26), kuid nad tabasid viskeid kokku 48-protsendiliselt ja kallutasid mängu enda kasuks pallikaotuste abil. Läti Ülikool sooritas 19 pallikaotust, mille pealt teenis TalTech 21 punkti.

Taavi Jurkatamm ja Tormi Niits mõlemad viskasid 16 punkti ja andsid viis korvisöötu. Kahekohalise punktisummani küündis veel Oliver Metsalu, kes lõpetas 13 punktiga. Läti Ülikooli resultatiivseimaks osutus Liev Koshevatskyi 15 punktiga.

TalTech kirjutas kolme kaotuse kõrvale viienda võidu. Läti Ülikooli kaotusteseeria pikenes viiele mängule ning tabelis on neil ainult üks võit ja kaheksa kaotust.