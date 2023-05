Nadal jätab Prantsusmaa lahtised vahele ja lõpetab järgmisel aastal karjääri

36-aastane Nadal on 14 individuaalse turniirivõiduga Prantsusmaa lahtiste ja üldse suure slämmi turniiride vastav rekordiomanik. Kokku on hispaanlane võitnud 22 suure slämmi üksikmänguturniiri ja plaanib 2024. aasta järel karjäärile joone alla tõmmata.

"Mina seda otsust ei langetanud, minu keha tegi selle otsuse," kommenteeris ta tänavuse turniiri vahelejätmist. "Võimatu on Roland Garrosi väljakutel mängida. Järgmine aasta on minu viimane aasta profikarussellis - see on juba minu mõte. Kui ma aga praegu jätkan, siis seda ei juhtu."

Puusavigastusega maadlev Nadal pole pärast Austraalia lahtiseid platsile tulnud. Viimastel nädalatel on peagi 37-aastaseks saav tennisist küll treeninud, aga 28. mail algavateks Prantsusmaa lahtisteks ta piisavalt vormi ei saa.

"Olen töötanud neli kuud iga viimane kui päev nii palju kui võimalik ja need on olnud keerulised ajad, sest pole Austraalias mind tabanud probleemile lahendust leidnud," jätkas tähtmängija. "Ma ei ole selles positsioonis, kus saaksin mängida Roland Garrosi vääriliselt. Ma ei ole see tüüp, kes tuleb Roland Garrosi turniirile lihtsalt osalema."

Seega on fookus nihutatud kaugemale tulevikku. Eesmärk on eelnevalt täiesti terveks saada. "Mõneks ajaks nüüd lõpetan, võib-olla kuuks, võib-olla kolmeks-neljaks. Mulle ei meeldi tulevikku ennustada," jätkas ta.

"Teen oma keha ja oma isikliku õnne nimel õiget asja. Mind motiveerib hooaja nautimine ja see, et saan jätta hüvasti kõigi turniiridega, mida olen karjääri jooksul nautinud. Kui ma praegu kohe jätkaksin, siis ma seda teha ei saaks."